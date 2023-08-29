Директор «Автомобилиста» о сдаче новой арены: «План такой же – декабрь 2024 года. Оборудование закуплено, нашли способы»

Директор «Автомобилиста» рассказал о строительстве новой арены в Екатеринбурге.

«Строительство арены идет, план такой же, что был и год назад, – декабрь 2024 года. Оборудование закуплено, нашли способы, проходит монтаж медиафасада – кто-то с улицы мог видеть, что начинаются пробные работы уже.

Мы надеемся, что уже к новому году будет тестовая заливка льда, установлен ледогенератор, оборудование.

Строители уже с весны будут работать внутри здания, степень готовности с каждым месяцем увеличивается, и мы надеемся, что график будет выдержан», – сказал Максим Рябков.

Строительство арены началось в конце 2019 года. Ледовый дворец сможет вместить до 15 тысяч человек.

17 августа 2023 года на стройплощадке объекта произошел пожар, но ущерб от возгорания оказался незначительным. Строительные работы продолжаются в штатном режиме.

Директор «Автомобилиста» о новой арене: «Строительство продолжается. Ищем варианты параллельного импорта и завоза оборудования»