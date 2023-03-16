Директор «Автомобилиста» о новой арене: «Строительство продолжается. Ищем варианты параллельного импорта и завоза оборудования»

Директор « » сообщил, что строительство новой арены в Екатеринбурге продолжается.

«Строительство продолжается, мы ищем варианты параллельного импорта и завоза оборудования. Но акционерами еще осенью прошлого года было принято решение о переносе срока введения арены в эксплуатацию с декабря 2023 года на декабрь 2024 года.

Первый камень мы заложили в 2018 году, но потом началась пандемия. Случилась последовательность объективных событий в реальной жизни, которая затянула темпы строительства», – сказал Максим Рябков.