Директор «Автомобилиста» о новой арене: «Строительство продолжается. Ищем варианты параллельного импорта и завоза оборудования»

Теги Автомобилист КХЛ КРК Уралец Арена-Екатеринбург Матч ТВ Максим Рябков Хоккей

Директор «Автомобилиста» сообщил, что строительство новой арены в Екатеринбурге продолжается.

«Строительство продолжается, мы ищем варианты параллельного импорта и завоза оборудования. Но акционерами еще осенью прошлого года было принято решение о переносе срока введения арены в эксплуатацию с декабря 2023 года на декабрь 2024 года.

Первый камень мы заложили в 2018 году, но потом началась пандемия. Случилась последовательность объективных событий в реальной жизни, которая затянула темпы строительства», – сказал Максим Рябков.

Материалы по теме

4 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Lermont
Странно... Импортозамещение уже девять лет идёт, судя по бодрым докладам чиновников. А оказалось, что без серого импорта ничего построить не получается.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
HockeyMan
Очень долго конечно строят. Но на днях смотрел выпуск «скользкий лед», они как раз были в ЕКБ. Арена получается прям очень шикарная. По уровню должна получиться не хуже, чем в Омске и явно лучше, чем в Новосибирске.
Подход у них прям правильный. Каждая деталь прорабатывается, что бы было удобно. Изучали международные арены. А в Новосибирске такое ощущение, что просто построили по типовому проекту, да еще и ухудшали его по ходу строительства, что бы своровать деньги 😂
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
цэсемьэр
Ответ Евгений Ширинкин
При этом, в это же время параллельно строились и полностью построены две арены в Омске и Новосибирске. Там, видимо, не было пандемии и санкций.
их под государевы потехи строили, а это другое - в таких случаях используются все каналы: начиная с диппочты, и заканчивая военной авиацией и спец. бортами РПЦ
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Евгений Ширинкин
При этом, в это же время параллельно строились и полностью построены две арены в Омске и Новосибирске. Там, видимо, не было пандемии и санкций.
+1
-3
-2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий