Директор «Автомобилиста» о новой арене: «Строительство продолжается. Ищем варианты параллельного импорта и завоза оборудования»
Директор «Автомобилиста» сообщил, что строительство новой арены в Екатеринбурге продолжается.
«Строительство продолжается, мы ищем варианты параллельного импорта и завоза оборудования. Но акционерами еще осенью прошлого года было принято решение о переносе срока введения арены в эксплуатацию с декабря 2023 года на декабрь 2024 года.
Первый камень мы заложили в 2018 году, но потом началась пандемия. Случилась последовательность объективных событий в реальной жизни, которая затянула темпы строительства», – сказал Максим Рябков.
Подход у них прям правильный. Каждая деталь прорабатывается, что бы было удобно. Изучали международные арены. А в Новосибирске такое ощущение, что просто построили по типовому проекту, да еще и ухудшали его по ходу строительства, что бы своровать деньги 😂