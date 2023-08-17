На строящейся арене «Автомобилиста» в Екатеринбурге произошел пожар
В Екатеринбурге произошел пожар на строящейся ледовой арене «Автомобилиста».
Строящееся здание «УГМК-Арены» загорелось днем в четверг.
По информации Е1, возгорание произошло на крыше ледовой арены.
Очаг пожара был обнаружен и локализован, сообщили в МЧС. На 6-м этаже на площади 10 квадратных метров горели лакокрасочные материалы и утеплитель.
До приезда пожарных с территории арены самостоятельно эвакуировались 200 человек.
«УГМК-Арена» будет домашней для «Автомобилиста». Открытие планируется в декабре 2024 года, вместимость во время хоккейных матчей – 12 000 зрителей.
Фото: e1.ru
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