На строящейся арене «Автомобилиста» в Екатеринбурге произошел пожар

Теги Автомобилист происшествия КХЛ Арена-Екатеринбург Хоккей

В Екатеринбурге произошел пожар на строящейся ледовой арене «Автомобилиста».

Строящееся здание «УГМК-Арены» загорелось днем в четверг.

По информации Е1, возгорание произошло на крыше ледовой арены.

Очаг пожара был обнаружен и локализован, сообщили в МЧС. На 6-м этаже на площади 10 квадратных метров горели лакокрасочные материалы и утеплитель.

До приезда пожарных с территории арены самостоятельно эвакуировались 200 человек.

«УГМК-Арена» будет домашней для «Автомобилиста». Открытие планируется в декабре 2024 года, вместимость во время хоккейных матчей – 12 000 зрителей.

Фото: e1.ru

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3 комментария

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42mk@
Загорелась банка с краской. Не благодарите.
+5
0
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Фут.Боль
Ответ Рус Киссенжер
действенная схема. как и на складах боеприпасов.
Краска и утеплитель на складах боеприпасов горят?
+2
0
+2
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