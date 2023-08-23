Строительство ледовой арены в Екатеринбурге завершится в 2024 году. Оно началось в конце 2019-го

Строительство ледовой арены в Екатеринбурге должно завершиться в 2024 году.

«Я уверен, что в следующем году мы вместе с вами поприсутствуем на открытии этого объекта – с двумя аренами, где можно будет проводить соревнования по 12 видам спорта», – заявил министр физической культуры и спорта Свердловской области Леонид Рапопорт.

Строительство арены началось в конце 2019 года. Ледовый дворец сможет вместить до 15 тысяч человек.

17 августа 2023 года на стройплощадке объекта произошел пожар, но ущерб от возгорания оказался незначительным. Строительные работы продолжаются в штатном режиме.

Директор «Автомобилиста» о новой арене: «Строительство продолжается. Ищем варианты параллельного импорта и завоза оборудования»