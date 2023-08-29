Сушинский о решении ФХР по Федотову: «Другого выбора просто не было. Выход есть – пускай КХЛ станет независимой по примеру НХЛ»

Теги ЦСКА ФХР ИИХФ Максим Сушинский НХЛ Федерация хоккея Канады КХЛ Федерация хоккея США Иван Федотов Хоккей

Максим Сушинский считает, что у ФХР не было выбора в ситуации с Иваном Федотовым.

Ранее стало известно, что Федерация хоккея России одобрила заявку ЦСКА на вратаря. При этом в настоящий момент он не может играть за клуб в КХЛ, так как ИИХФ дисквалифицировала его до 1 января 2024-го.

«Понятное дело, у ФХР просто не было другого выбора, кроме как запретить ЦСКА использовать Ивана Федотова до января. А как она еще должна была поступить, если входит в состав ИИХФ? Выход в данной ситуации есть. И речь вовсе не о выходе из федерации, а об отделении КХЛ. Пускай она станет независимой лигой по примеру НХЛ.

Национальная хоккейная лига не зависит от Федераций хоккея Канады и США и замечательно себя чувствует. Не думаю, что в таком случае КХЛ окажется в изоляции. Сейчас сборные России лишены возможности выступать на международных соревнованиях, но, когда ограничения снимут, кахаэловцы смогут спокойно защищать их цвета, как коллеги из-за океана представляют свои государства. И никто им этого не запрещает.

А никаких еврокубков, как в футболе, нет, чтобы было что терять», – сказал бывший игрок сборной России и экс-президент «Авангарда». 

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2 комментария

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RBS
Выход один, отпустить спокойно в НХЛ, а потом договариваться о аренде, так как по форме не пройдёт в основной состав скорее всего. Но армейцы хотят навредить нашему хоккею, разорвать отношения с НХЛ и ИИХФ. Независимыми надо было делать когда стартовали, когда приезжали Ковальчук и Ягр, когда сила была. Сейчас уже поздно, объективно уровень лиги сейчас это АХЛ или немного выше
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Maxim Shumov
На ровном месте, без причин взяли и сломали человеку карьеру.
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