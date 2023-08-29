Сушинский о решении ФХР по Федотову: «Другого выбора просто не было. Выход есть – пускай КХЛ станет независимой по примеру НХЛ»

Максим Сушинский считает, что у ФХР не было выбора в ситуации с Иваном Федотовым.

Ранее стало известно, что одобрила заявку на вратаря. При этом в настоящий момент он не может играть за клуб в КХЛ, так как ИИХФ дисквалифицировала его до 1 января 2024-го.

«Понятное дело, у просто не было другого выбора, кроме как запретить ЦСКА использовать до января. А как она еще должна была поступить, если входит в состав ИИХФ? Выход в данной ситуации есть. И речь вовсе не о выходе из федерации, а об отделении КХЛ. Пускай она станет независимой лигой по примеру НХЛ.

хоккейная лига не зависит от Федераций хоккея Канады и США и замечательно себя чувствует. Не думаю, что в таком случае КХЛ окажется в изоляции. Сейчас сборные России лишены возможности выступать на международных соревнованиях, но, когда ограничения снимут, кахаэловцы смогут спокойно защищать их цвета, как коллеги из-за океана представляют свои государства. И никто им этого не запрещает.

А никаких еврокубков, как в футболе, нет, чтобы было что терять», – сказал бывший игрок сборной России и экс-президент «Авангарда».

Как накажут наш хоккей, если Федотов сыграет 1 сентября за ЦСКА? Главные вопросы по делу вратаря