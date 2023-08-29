Морозов о допинге в «Толпаре»: «РУСАДА разбирается, мы пытаемся ускорить процесс. Санкции будут обязательно»

Алексей Морозов высказался о ситуации с допингом в молодежной команде «Салавата».

проводит проверку в отношении персонала «Толпара» по факту обнаружения допинга у хоккеистов команды.

– Семь человек в «Толпаре» попались на допинге. Что с ними будет?

– Мы ждем решения РУСАДА. Знаем, что там происходит. Все остальные игроки сдали тесты, и у них не нашли допинга. РУСАДА разбирается, не может быстро принять решение. На данный момент игроки с положительными тестами не могут играть. Мы пытаемся ускорить процесс, понять, что ребят ждет.

– Не думали, как наказать человека из «Толпара», который давал им допинг?

– РУСАДА ведет расследование. Должна быть доказана вина. Санкции обязательно последуют. Ребята молодые, вся карьера впереди, – сказал президент .

Семь хоккеистов «Толпара» обвинили тренера по физподготовке в том, что он заставлял их принимать допинг (Baza)