Морозов о допинге в «Толпаре»: «РУСАДА разбирается, мы пытаемся ускорить процесс. Санкции будут обязательно»

Теги Салават Юлаев Алексей Морозов допинг КХЛ МХЛ РУСАДА Толпар Матч ТВ Хоккей

Алексей Морозов высказался о ситуации с допингом в молодежной команде «Салавата».

РУСАДА проводит проверку в отношении персонала «Толпара» по факту обнаружения допинга у хоккеистов команды.

– Семь человек в «Толпаре» попались на допинге. Что с ними будет?

– Мы ждем решения РУСАДА. Знаем, что там происходит. Все остальные игроки сдали тесты, и у них не нашли допинга. РУСАДА разбирается, не может быстро принять решение. На данный момент игроки с положительными тестами не могут играть. Мы пытаемся ускорить процесс, понять, что ребят ждет.

– Не думали, как наказать человека из «Толпара», который давал им допинг?

– РУСАДА ведет расследование. Должна быть доказана вина. Санкции обязательно последуют. Ребята молодые, вся карьера впереди, – сказал президент КХЛ

Семь хоккеистов «Толпара» обвинили тренера по физподготовке в том, что он заставлял их принимать допинг (Baza)

2 комментария

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gja
Кажется я правильно перевожу на русский: все под контролем, клуб ни в чем не виноват, если что крайними будут пацаны.
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Vlad Zakirov
Всегда взрослый человек может отказаться от применения допинга,это их личный выбор, теперь попавшись, что б уменьшить срок ,пытаются прикинуться "невинными овечками",тренер по офп тоже должен свое получить-лучше пожизненный бан в спорте.
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