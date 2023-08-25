«Салават» о том, что тренер «Толпара» заставлял игроков принимать допинг: «Это часть стратегии защиты. Нам предлагался аналогичный вариант, но он мог нанести ущерб репутации клуба»

«Салават Юлаев» отреагировал на новость о допинге в молодежной команде.

7 апреля пресс-служба Фонбет чемпионата сообщила, что в допинг-пробах семи игроков «Толпара» был найден мельдоний.

Сегодня появилась информация о том, что семь хоккеистов «Толпара» обвинили тренера по физподготовке в том, что он заставлял их принимать допинг.

«Сегодня в телеграм-каналах появилась информация о ситуации с допингом в молодежной команде « ». Официальный комментарий хоккейного клуба « »:

«Действительно, Следственный комитет возбудил дело по факту обнаружения допинга у игроков. Оно было возбуждено комитетом по материалам, полученным от РУСАДА. Мы никогда не отрицали сам факт обнаружения допинга.

Что касается обвинения тренера по ОФП, то, насколько нам известно, такое обвинение является частью стратегии защиты представителей некоторых игроков. Мы к этой стратегии относимся с пониманием.

Ранее и нам стороной защиты предлагался аналогичный вариант, где в качестве «обвиняемого» выступал бы сотрудник обслуживающего персонала. Такая стратегия не отвечала интересам клуба и могла бы нанести значительный ущерб его репутации.

Если бы положение дел было таким, как его пытаются представить инициаторы вброса, то о фактах употребления допинга стало бы известно общественности и без результатов тестов », – говорится в заявлении «Салавата Юлаева».