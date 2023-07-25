Гендиректор «Салавата» о допинге в «Толпаре»: «Это была диверсия, как показывают итоги нашего расследования. Ребята ни в чем не виноваты»

Теги Салават Юлаев допинг КХЛ МХЛ РУСАДА Толпар Спорт-Экспресс Ринат Баширов Хоккей

Гендиректор «Салавата» заявил, что допинг-скандал в «Толпаре» был вызван диверсией.

 7 апреля пресс-служба КХЛ сообщила, что в допинг-пробах семи игроков молодежной команды уфимцев был найден мельдоний.

– Расскажите, вы оставите в системе клуба Игоря Загретдинова?

– Безусловно. Мы подписали новый контракт.

– Не считаете, что он заставлял хоккеистов употреблять допинг?

– Нет. Сейчас можно говорить, что стратегия защитников наших хоккеистов заключается в том, чтобы найти козла отпущения. Это тренер по физподготовке, который давал нам что-то.

Мы в нем уверены. Он переживает за каждого хоккеиста. Он очень грамотный, заставлял их работать профессионально. Не всем это нравилось.

Многие игроки из основной команды занимались с ним этим летом. Мы будем его защищать. Итоги нашего расследования показывают, что это была диверсия.

Сейчас мы понимаем, какое решение примет РУСАДА. Ребята ни в чем не виноваты. Мы будем оспаривать решение. У нас добросовестная команда, которая хочет достичь результата без допинга, – сказал Ринат Баширов

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2 комментария

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Lari
Байден и здесь нагадил 😇😇😇
+3
-1
+2
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Александр Буркин
Стоило этого и ожидатт
+1
-1
0
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