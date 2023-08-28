Морозов о 27 минутах Прохоркина в «Сочи»: «Клуб воспользовался лазейкой. Будем докручивать регламент, бонусы войдут в потолок зарплат»

Теги Ак Барс СКА переходы Алексей Морозов КХЛ Николай Прохоркин Дамир Жафяров Матч ТВ Сочи деньги потолок зарплат Хоккей

Глава КХЛ оценил обмен Николая Прохоркина из СКА в «Сочи» с разрывом контракта.

24 августа СКА обменял форварда в «Сочи» на денежную компенсацию. Через 27 минут после обмена сочинцы расторгли контракт с игроком.

– Сейчас обрезаются контракты игроков клубами, у которых проблемы с потолком. Будет ли лига бороться с этим?

– Мы работаем. Каждый обмен, подписание мы тщательно разбираем. Я общался с агентами этих игроков. Сейчас у некоторых хоккеистов понижается контракт, а в следующем [сезоне] повышается.

Для агентов это даже выгоднее. Клуб экономит сейчас, а что будет делать в дальнейшем? Опять переподписывать? Не получится.

Что касается Прохоркина и его расторжения в «Сочи», то понимаем, что клуб воспользовался лазейкой. Мы будем докручивать регламент. Бонусы будут входить в потолок зарплат, мы будем это контролировать.

Постоянно что‑то делаем, чтобы все были в одинаковых условиях. Мы хотим, чтобы был конкурентоспособный чемпионат. Мы поднимаем пол зарплат.

Случай с Жафяровым и «Ак Барсом» показывает, что платят «в черную».

– Человека не могут заставить. Игрок должен согласиться. Должны быть договоренности.

Даже агент Жафярова говорил, что по условиям его контракт может быть пересмотрен в сторону уменьшения. Может, он не попал в топ‑6 нападающих, и контракт пересмотрели. Но без согласия игрока это нельзя сделать, – сказал Алексей Морозов.

Хитрость года: 27 минут Прохоркин пробыл игроком «Сочи»! Раскрываем ход СКА и Ротенберга

Материалы по теме

3 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
sd4fmwrvz8
Ахаххахахах🤣
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
banchik1
Мы тебе конечно верим...
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Алексей Романов
спасибо это хорошая новость.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий