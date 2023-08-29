Генменеджер «Трактора» о Гальченюке: «Приезд в Петербург может стать ренессансом для него. Он может вновь поехать покорять НХЛ»

Генменеджер «Трактора» оценил переход нападающего Алекса Гальченюка в СКА.

– подписал . Насколько это событие важно для , и станет ли команда еще большим претендентом на Кубок Гагарина?

– Не знаю, в каком он сейчас состоянии. Это игрок высочайшего уровня и мастерства. Что-то в карьере пошло не так, но приезд в Петербург может стать ренессансом для него.

Он может оттолкнуться от вещей, которые происходили, выработать уверенность и вторым темпом вновь поехать покорять . Талантливый игрок, – сказал .