Генменеджер «Трактора» о Гальченюке: «Приезд в Петербург может стать ренессансом для него. Он может вновь поехать покорять НХЛ»
Генменеджер «Трактора» оценил переход нападающего Алекса Гальченюка в СКА.
– СКА подписал Гальченюка. Насколько это событие важно для КХЛ, и станет ли команда еще большим претендентом на Кубок Гагарина?
– Не знаю, в каком он сейчас состоянии. Это игрок высочайшего уровня и мастерства. Что-то в карьере пошло не так, но приезд в Петербург может стать ренессансом для него.
Он может оттолкнуться от вещей, которые происходили, выработать уверенность и вторым темпом вновь поехать покорять НХЛ. Талантливый игрок, – сказал Алексей Волков.
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