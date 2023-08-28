Морозов о меморандуме с НХЛ: «Отказались продлевать соглашение, хотя отдают хоккеистов в аренду. Понимают, что КХЛ прогрессирует – игрокам лучше развиваться здесь»

Алексей Морозов ответил на вопрос об уважении контрактов между КХЛ и НХЛ.

Заместитель комиссионера НХЛ Билл Дэйли на фоне ситуации с голкипером Иваном Федотовым заявил, что у лиги и КХЛ нет действующего меморандума об уважении контрактов.

«Год назад они отказались продлевать соглашение. Идет сухой разговор по переписке. В будущем нам надо прорабатывать это.

Надо выходить на НХЛ. Они тоже должны быть заинтересованы. Все должны понимать, по каким правилам мы играем.

Клубы НХЛ активно отдают игроков в аренду в российские клубы.

Они видят и понимают, что лига прогрессирует. Игрокам лучше развиваться здесь», – сказал президент КХЛ Алексей Морозов.