Морозов о меморандуме с НХЛ: «Отказались продлевать соглашение, хотя отдают хоккеистов в аренду. Понимают, что КХЛ прогрессирует – игрокам лучше развиваться здесь»
Алексей Морозов ответил на вопрос об уважении контрактов между КХЛ и НХЛ.
Заместитель комиссионера НХЛ Билл Дэйли на фоне ситуации с голкипером Иваном Федотовым заявил, что у лиги и КХЛ нет действующего меморандума об уважении контрактов.
«Год назад они отказались продлевать соглашение. Идет сухой разговор по переписке. В будущем нам надо прорабатывать это.
Надо выходить на НХЛ. Они тоже должны быть заинтересованы. Все должны понимать, по каким правилам мы играем.
Клубы НХЛ активно отдают игроков в аренду в российские клубы.
Они видят и понимают, что лига прогрессирует. Игрокам лучше развиваться здесь», – сказал президент КХЛ Алексей Морозов.
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