Морозов о меморандуме с НХЛ: «Отказались продлевать соглашение, хотя отдают хоккеистов в аренду. Понимают, что КХЛ прогрессирует – игрокам лучше развиваться здесь»

Теги Алексей Морозов НХЛ КХЛ Хоккей

Алексей Морозов ответил на вопрос об уважении контрактов между КХЛ и НХЛ.

Заместитель комиссионера НХЛ Билл Дэйли на фоне ситуации с голкипером Иваном Федотовым заявил, что у лиги и КХЛ нет действующего меморандума об уважении контрактов.

«Год назад они отказались продлевать соглашение. Идет сухой разговор по переписке. В будущем нам надо прорабатывать это.

Надо выходить на НХЛ. Они тоже должны быть заинтересованы. Все должны понимать, по каким правилам мы играем.

Клубы НХЛ активно отдают игроков в аренду в российские клубы.

Они видят и понимают, что лига прогрессирует. Игрокам лучше развиваться здесь», – сказал президент КХЛ Алексей Морозов.

3 комментария

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Сергей Щетинин
Вот ,что значит руководящая должность без должного образования. Каждый должен заниматься своим делом и никому не подлизывать. Но это не о нашей стране.
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Волька-ибн-Алёша
SÓ AS MELHORES
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Михаил Опякин
А ведь умный центр был
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