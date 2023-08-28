Андронов не следит за новостями о допуске сборной: «Все превратилось в информационную массу, которая не меняется. В политику я не хочу лезть»

Сергей Андронов заявил, что не следит за новостями о сборной России.

– Вы много играли за сборную России. Многие хоккеисты говорят, что скучают по выступлению за национальную команду, вы тоже?

– Конечно, скучаю. Сборная – это сборная, играть за свою страну – это всегда большая честь и удовольствие. Жаль, что сборная сейчас не играет на международных турнирах.

– Следите за новостями – допускают сборную или нет?

– Сейчас уже нет. Все превратилось в информационную массу, которая никак не меняется. Если что-то действительно случится, то мы все это узнаем.

– Президент ИИХФ Люк Тардиф говорит, что сборная России отстранена ради безопасности ее игроков.

– Это политика, в которую не хочу лезть. Я буду рад и счастлив, если сборная России заново начнет свое выступление на международных турнирах, – сказал форвард «Локомотива» и олимпийский чемпион 2018 года.