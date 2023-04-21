Президент «Локомотива» об Андронове: «Мы им довольны. Он выполнил свою функцию, команду нужно было сплотить»

Теги Локомотив травмы Юрий Яковлев Сергей Андронов КХЛ Андрей Сергеев Иван Бочаров Егор Коршков Иван Чехович Хоккей

Юрий Яковлев оценил выступление новичков «Локомотива» в сезоне-2022/23.

– Новички «Локомотива». Как оцените их сезон? 

– Если говорить про Сергея Андронова, то мы им довольны. Он выполнил свою функцию, команду нужно было сплотить. Да, ему где-то не хватало исполнения, игроцких качеств, но он справился со своей задачей. 

Иван Бочаров? Нормально сыграл. Тренеры решают, кто будет первым или вторым. Бочаров мог подстраховать нашего молодого вратаря. Я считаю, что он вполне справился с задачей. 

Андрей Сергеев провел хороший сезон, мы им довольны. В каких-то играх нужно быть более собранным. 

Иван Чехович – молодой парень, вопросы к нему есть. Но надежды на него остаются. 

– Как оцените сезон Егор Коршкова? 

– Не очень удачный сезон он провел. Но так сложилось – была травма. У него есть мастерство. Он может играть, – сказал президент «Локомотива».

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1 комментарий

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_Абырвалг_
Да,есть такие,"двое из ларца"- Андронов и Телегин,которы могут носится от борта к борту без замен все 60 минут с выпученными глазами, забиа при этом за сезон полторы шайбы на двоих, и те с "мясом" !)))
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