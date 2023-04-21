Президент «Локомотива» об Андронове: «Мы им довольны. Он выполнил свою функцию, команду нужно было сплотить»

Юрий Яковлев оценил выступление новичков «Локомотива» в сезоне-2022/23.

– Новички «Локомотива». Как оцените их сезон?

– Если говорить про Сергея Андронова, то мы им довольны. Он выполнил свою функцию, команду нужно было сплотить. Да, ему где-то не хватало исполнения, игроцких качеств, но он справился со своей задачей.

Иван Бочаров? Нормально сыграл. Тренеры решают, кто будет первым или вторым. Бочаров мог подстраховать нашего молодого вратаря. Я считаю, что он вполне справился с задачей.

Андрей Сергеев провел хороший сезон, мы им довольны. В каких-то играх нужно быть более собранным.

Иван Чехович – молодой парень, вопросы к нему есть. Но надежды на него остаются.

– Как оцените сезон Егор Коршкова?

– Не очень удачный сезон он провел. Но так сложилось – была травма. У него есть мастерство. Он может играть, – сказал президент «Локомотива».