Глава «Тинькофф» о КХЛ: «Хоккей – национальное достояние и гордость России. Сотрудничество даст нашим клиентам билеты с кэшбеком, спецпредложения, карты в уникальном дизайне, крутой мерч»

Теги бизнес КХЛ детский хоккей деньги Тинькофф Банк Станислав Близнюк Хоккей

Глава «Тинькофф» рассказал, зачем банк стал генеральным партнером КХЛ.

Сегодня Континентальная хоккейная лига и банк объявили о контракте на два сезона.

«Поддержка российского спорта – одно из важных направлений деятельности в работе «Тинькофф» уже не первый год.

А хоккей, национальное достояние и гордость нашей страны, особенно нам близкий вид спорта. Среди наших сотрудников и клиентов много хоккеистов и поклонников этого спорта – потому мы особенно рады стать первым банком-генеральным партнером в истории Континентальной хоккейной лиги.

Это сотрудничество позволит подарить нашим клиентам дополнительные привилегии и возможности: начиная от билетов с кэшбеком, спецпредложений, карт в уникальном дизайне, и заканчивая коллекциями крутого мерча, участии в образовательных спортивных инициативах для детей и взрослых, и многое другое.

Кроме того, мы очень заинтересованы в поддержке российского детского спорта по всей России, и потому запланировали на период партнерства множество социальных программ. Первый шаг на этом пути для нас – поддержка образовательной программы Федерации адаптивного хоккея, которая помогает делать этот спорт доступным для детей с инвалидностью.

Уверены, что вместе с КХЛ мы сделаем много интересных проектов для поддержки российского хоккея, и главное – привлечем новых болельщиков на арены во всех регионах нашей страны», – сказал председатель правления «Тинькофф» Станислав Близнюк.

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4 комментария

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Treq Qert
Хорошая новость,но нет,в комментариях душнилы,которым ничего не нравится.
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