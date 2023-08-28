«Тинькофф» стал генеральным партнером КХЛ, контракт – на два сезона

«Тинькофф» стал генеральным партнером Фонбет чемпионата КХЛ.

«Континентальная хоккейная лига и «Тинькофф» объявляют о заключении соглашения на два сезона, в рамках которого «Тинькофф» получает статус генерального партнера Чемпионатов Континентальной, Молодежной и Женской хоккейных лиг.

«Тинькофф» стал первым банком, получившим статус генерального партнера КХЛ.

В рамках партнерства с лигой «Тинькофф» поддержит инициативы КХЛ по развитию и продвижению хоккея в России, а также проведет масштабные совместные маркетинговые активности и спецпроекты на территории всей страны.

«Тинькофф» задействует различные ресурсы своей экосистемы для образовательных спортивных проектов, продажи билетов на специальных условиях, привлечения болельщиков, совместной работы с амбассадорами и не только.

Одними из активностей станут информационные кампании по продвижению хоккея во всех регионах страны через совместные медийные спецпроекты, выпуск кобрендовых карт с уникальным дизайном для клиентов Black, Junior, Private, эксклюзивные коллекции мерча с Тинькофф Шоп и брендом одежды Outlaw, а также образовательные активности для клиентов Тинькофф Джуниор», – говорится в заявлении КХЛ.

Фото: khl.ru