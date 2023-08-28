«Тинькофф» стал генеральным партнером КХЛ, контракт – на два сезона
«Тинькофф» стал генеральным партнером Фонбет чемпионата КХЛ.
«Континентальная хоккейная лига и «Тинькофф» объявляют о заключении соглашения на два сезона, в рамках которого «Тинькофф» получает статус генерального партнера Чемпионатов Континентальной, Молодежной и Женской хоккейных лиг.
«Тинькофф» стал первым банком, получившим статус генерального партнера КХЛ.
В рамках партнерства с лигой «Тинькофф» поддержит инициативы КХЛ по развитию и продвижению хоккея в России, а также проведет масштабные совместные маркетинговые активности и спецпроекты на территории всей страны.
«Тинькофф» задействует различные ресурсы своей экосистемы для образовательных спортивных проектов, продажи билетов на специальных условиях, привлечения болельщиков, совместной работы с амбассадорами и не только.
Одними из активностей станут информационные кампании по продвижению хоккея во всех регионах страны через совместные медийные спецпроекты, выпуск кобрендовых карт с уникальным дизайном для клиентов Black, Junior, Private, эксклюзивные коллекции мерча с Тинькофф Шоп и брендом одежды Outlaw, а также образовательные активности для клиентов Тинькофф Джуниор», – говорится в заявлении КХЛ.
Фото: khl.ru
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