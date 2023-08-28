«Тинькофф» стал генеральным партнером КХЛ, контракт – на два сезона

Теги бизнес женский хоккей КХЛ МХЛ Женская хоккейная лига деньги Тинькофф Банк Хоккей

«Тинькофф» стал генеральным партнером Фонбет чемпионата КХЛ.

«Континентальная хоккейная лига и «Тинькофф» объявляют о заключении соглашения на два сезона, в рамках которого «Тинькофф» получает статус генерального партнера Чемпионатов Континентальной, Молодежной и Женской хоккейных лиг.

«Тинькофф» стал первым банком, получившим статус генерального партнера КХЛ.

В рамках партнерства с лигой «Тинькофф» поддержит инициативы КХЛ по развитию и продвижению хоккея в России, а также проведет масштабные совместные маркетинговые активности и спецпроекты на территории всей страны. 

«Тинькофф» задействует различные ресурсы своей экосистемы для образовательных спортивных проектов, продажи билетов на специальных условиях, привлечения болельщиков, совместной работы с амбассадорами и не только.

Одними из активностей станут информационные кампании по продвижению хоккея во всех регионах страны через совместные медийные спецпроекты, выпуск кобрендовых карт с уникальным дизайном для клиентов Black, Junior, Private, эксклюзивные коллекции мерча с Тинькофф Шоп и брендом одежды Outlaw, а также образовательные активности для клиентов Тинькофф Джуниор», – говорится в заявлении КХЛ.

Фото: khl.ru

Материалы по теме

8 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Александр Романов
Ну хоть не букмекерская контора
+21
-1
+20
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Booligan
А с Филадельфией нету у него контракта?
+6
-2
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Lifar Skladchikov
Ответ Заборостроитель
От РФПЛ, короче на понижение пошли😀
Тиньков бы на такое никогда не согласился, он слишком хорошо разбирается в маркетинге
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Lifar Skladchikov
Ответ Chabanyuk
Так они были спонсорами уже. 2020—2022: Тинькофф банк (Тинькофф Российская Премьер-Лига)
ну, я про это и говорю: какая аудитория у футбола и у хоккея. Вкладывать в рос.хоккей бред
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Заборостроитель
От РФПЛ, короче на понижение пошли😀
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Chabanyuk
Ответ Lifar Skladchikov
Тиньков бы на такое никогда не согласился, он слишком хорошо разбирается в маркетинге
Так они были спонсорами уже.
2020—2022: Тинькофф банк (Тинькофф Российская Премьер-Лига)
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий