Ротенберг о работе Кетова в СКА: «Его эпоха только начинается. Он уже вносит вклад в тренерский штаб»

Теги СКА Евгений Кетов КХЛ Роман Ротенберг детский хоккей Чемпионат.com Хоккей

Роман Ротенберг рассказал о роли тренера Евгения Кетова в СКА.

– Мы не обсуждали варианты тренерства, когда Кетов играл. Начали обсуждать это в прошлом сезоне, это было мое предложение Евгению. Я его очень давно знаю, знаю, какой это честный и трудолюбивый человек, который полностью отдавался хоккею.

Кетов сказал, что это его мечта – работать в СКА, работать тренером. Мы будем вместе дальше развиваться.

Евгений уже вносит вклад в тренерский штаб. Также мы уделяем много внимания детскому хоккею. У Евгения растут дети, его эпоха только начинается.

– В матчах Евгений будет стоять на лавке или будет сверху?

– У нас нет такого понятия – на лавке, сверху. Есть еще много других вариантов. Он будет вносить вклад в победу, ежедневно работать на благо команды, как и другие наши тренеры, – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг.

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2 комментария

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Olga.t
Бенефис Ротенберга на спортсе набирает обороты. Интересно, на какой срок заключён контракт? Неужели кто-то серьёзно считает его талантливым тренером?
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Machine Head
А где легенды ска на тренерском мостике с духом победителей ? Или они только способны нахваливать из дома какой ска суперклуб ? После каждого спича этого товарища вспоминаю слова Знарка в самолете после проигрыша ЦСКА 2:4: «Ты меня учить будешь? Ты кто такой, #####? Пошел в #####, #####. Учит он меня в хоккей играть» А теперь Роман Борисович включил такого минизнарка «батю» для игроков .
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