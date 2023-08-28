Ротенберг о работе Кетова в СКА: «Его эпоха только начинается. Он уже вносит вклад в тренерский штаб»

Роман Ротенберг рассказал о роли тренера Евгения Кетова в СКА.

– Мы не обсуждали варианты тренерства, когда играл. Начали обсуждать это в прошлом сезоне, это было мое предложение Евгению. Я его очень давно знаю, знаю, какой это честный и трудолюбивый человек, который полностью отдавался хоккею.

Кетов сказал, что это его мечта – работать в СКА, работать тренером. Мы будем вместе дальше развиваться.

Евгений уже вносит вклад в тренерский штаб. Также мы уделяем много внимания детскому хоккею. У Евгения растут дети, его эпоха только начинается.

– В матчах Евгений будет стоять на лавке или будет сверху?

– У нас нет такого понятия – на лавке, сверху. Есть еще много других вариантов. Он будет вносить вклад в победу, ежедневно работать на благо команды, как и другие наши тренеры, – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг.