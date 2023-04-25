37-летний Кетов завершил карьеру и вошел в тренерский штаб СКА. Он рекордсмен клуба по числу игр в чемпионатах страны

Теги Ак Барс Северсталь Лада СКА Сборная России по хоккею Евгений Кетов КХЛ Хоккей

37-летний форвард Евгений Кетов завершил карьеру и вошел в тренерский штаб СКА.

Нападающий выступал за клуб из Санкт-Петербурга с 2013 года и выиграл в его составе 2 Кубка Гагарина. 

Ранее он играл за ЦСК ВВС, «Ладу», «Ак Барс» и «Северсталь». 

«Спасибо за все, легенда #40! Не прощаемся ✊

Евгений Кетов завершает игровую карьеру. 10 сезонов в СКА, 2 Кубка Гагарина, золото чемпионатов России и мира, 2 Кубка Континента, абсолютный клубный рекорд по количеству матчей в чемпионатах страны, лучший в КХЛ по голам в меньшинстве – это была славная охота.

А впереди у нашего #40 новая история – Евгений Николаевич остается в Петербурге и войдет в состав тренерского штаба СКА», – говорится в телеграм-канале клуба.

11 комментариев

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Олег
Удачи!!! ЖЕНЬКИ!!! ЛЕГЕНДА ПИТЕРА #40....
+12
-3
+9
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d.c.lee
Будет его не хватать.
До сих пор грустно, что Знарок не взял его на Олимпиаду
+10
-2
+8
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Дмитрий9779
Спасибо Женя за всё,удачи на новом месте!
+4
-1
+3
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Юрий Байбурдин
Ответ artem klishin
диплом тренера тоже в Омске получил?
В Уфе
+3
0
+3
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Фёдор Кузнецов
Ответ 1319pro
Кто это?))
Чемпион мира 2012
+3
-1
+2
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rinat.rr_95@mail.ru
На закате мог бы и сезон отыграть в не чужой Ладе
+1
0
+1
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artem klishin
диплом тренера тоже в Омске получил?
+1
-1
0
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