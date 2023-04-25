37-летний Кетов завершил карьеру и вошел в тренерский штаб СКА. Он рекордсмен клуба по числу игр в чемпионатах страны

37-летний форвард Евгений Кетов завершил карьеру и вошел в тренерский штаб СКА.

Нападающий выступал за клуб из Санкт-Петербурга с 2013 года и выиграл в его составе 2 Кубка Гагарина.

Ранее он играл за ЦСК ВВС, «Ладу», « » и « ».

«Спасибо за все, легенда #40! Не прощаемся ✊

завершает игровую карьеру. 10 сезонов в СКА, 2 Кубка Гагарина, золото чемпионатов России и мира, 2 Кубка Континента, абсолютный клубный рекорд по количеству матчей в чемпионатах страны, лучший в по голам в меньшинстве – это была славная охота.

А впереди у нашего #40 новая история – Евгений Николаевич остается в Петербурге и войдет в состав тренерского штаба СКА», – говорится в телеграм-канале клуба.