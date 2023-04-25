Роман Ротенберг: «Кетов добавит свежих идей всему штабу СКА, будет передавать свой опыт молодежи. Поработаем!»

Теги СКА Евгений Кетов КХЛ Роман Ротенберг Хоккей

Роман Ротенберг высказался о том, что Евгений Кетов завершил карьеру игрока.

«Сегодня очень важный день для одного из символов современного СКА – Евгения Кетова. Он принял решение завершить карьеру игрока, но мы с ним ни в коем случае не прощаемся. Евгений продолжит работу в нашем тренерском штабе.

Кетов всегда был сверхпрофессиональным и очень надежным хоккеистом. Без этих качеств он просто не смог бы поставить два своих рекорда – стать лидером СКА по количеству матчей за клуб в чемпионатах страны и автором наибольшего количества голов в меньшинстве во всей КХЛ.

Долгие годы Евгений держал высочайший уровень, был самоотверженным игроком с уникальным пониманием хоккея.

Уверен, эти качества очень важны и для современного тренера. Кетов не только будет передавать свой опыт молодежи, но и добавит свежих идей всему нашему штабу. Поработаем!» – написал главный тренер СКА в своем телеграм-канале. 

37-летний Кетов завершил карьеру и вошел в тренерский штаб СКА. Он рекордсмен клуба по числу игр в чемпионатах страны

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2 комментария

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Олег
Ромка куда тебе 17 помощник .При всём уважение
к Кетову. Решил в качестве манекена поработать Ромка???
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artem klishin
не пресс-релиз, а тошниловка какая-то
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