Кетов о СКА: «Ротенберг часто приводит примеры чемпионов прошлых лет. Нам даже показывали документальный фильм про Гвардиолу»

Теги СКА Евгений Кетов Пеп Гвардиола Роман Ротенберг Матч ТВ Хоккей

Евгений Кетов высказался о чемпионском менталитете СКА.

– На ваших глазах СКА превратился из команды, у которой все главные успехи были в советское время, в двукратного чемпиона КХЛ. Психология в команде после этого изменилась? Правда, что существует чемпионский менталитет?

– Когда мы только попали в СКА, здесь нам каждый день говорили, что у нас лучшая команда, лучший состав и мы обязаны каждый матч выходить и побеждать. Мы все вместе – с руководством и тренерским штабом – проделали очень большую работу. Вода камень точит.

Психология – самый главный момент. Чемпионский менталитет воспитывается не за один год, это долгая работа. Роман Борисович [Ротенберг] часто приводит примеры чемпионов прошлых лет и даже из других видов спорта. Нам даже показывали документальный фильм про Гвардиолу.

У хороших команд везде похожие принципы: важно стать единым коллективом, честно работать ради общей цели, поддерживать друг друга. Все это есть и у нас, – сказал экс-форвард, а ныне тренер СКА.

Ротенберг о Гвардиоле: «Пеп опирается на фундамент Кройффа с его тотальным футболом. СКА тоже старается играть в тотальный хоккей, отдавая должное советским тренерам»

37-летний Кетов завершил карьеру и вошел в тренерский штаб СКА. Он рекордсмен клуба по числу игр в чемпионатах страны

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4 комментария

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igls54
А почему не показали фильм о Йозе Марино?
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Oleg Olegov
Какой у СКА Ротенберга может быть чемпионский менталитет, если они постоянно из года в год сливают одному и тому же сопернику, который заметно превосходит СКА в уверенности и психологии, и это заметно и в очных матчах регулярки, и, особенно, по ходу серии плей-офф?
+3
0
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Mbest77
Это как нож в спину для Йозе Марина. Теперь понятно почему он проиграл финал ЛЕ.
+1
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Savardus
Тренер показывает тебе игру Гвардиолы
Жизнь показывает тебе писюн.

Потому что тренер не тренер.
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