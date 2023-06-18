Евгений Кетов: «СКА давно называют грандом КХЛ, но на первых порах не хватало каких-то деталей, чтобы стабильно завоевывать трофеи. Постепенно все пробелы были устранены»

Евгений Кетов считает СКА организацией с проработанной философией.

– Вы уже 10 лет в СКА. Насколько большого прогресса достиг клуб за это время?

– СКА давно называют грандом , но на первых порах клубу не хватало каких-то деталей, чтобы стабильно завоевывать трофеи. Может быть, не все работало профессионально. То инфраструктуры не хватало, то селекции, то других мелочей. Постепенно все пробелы были устранены.

Как только стали работать более серьезно и ответственно на всех уровнях, пошли трофеи. Сегодняшний СКА – это не просто клуб, у которого все хорошо с финансами, но настоящая организация с проработанной философией, инфраструктурой и профессиональным подходом, – сказал экс-форвард, а ныне тренер СКА.