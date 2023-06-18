Евгений Кетов: «СКА давно называют грандом КХЛ, но на первых порах не хватало каких-то деталей, чтобы стабильно завоевывать трофеи. Постепенно все пробелы были устранены»

Теги СКА Евгений Кетов КХЛ Матч ТВ Хоккей

Евгений Кетов считает СКА организацией с проработанной философией.

– Вы уже 10 лет в СКА. Насколько большого прогресса достиг клуб за это время?

– СКА давно называют грандом КХЛ, но на первых порах клубу не хватало каких-то деталей, чтобы стабильно завоевывать трофеи. Может быть, не все работало профессионально. То инфраструктуры не хватало, то селекции, то других мелочей. Постепенно все пробелы были устранены.

Как только стали работать более серьезно и ответственно на всех уровнях, пошли трофеи. Сегодняшний СКА – это не просто клуб, у которого все хорошо с финансами, но настоящая организация с проработанной философией, инфраструктурой и профессиональным подходом, – сказал экс-форвард, а ныне тренер СКА.

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1 комментарий

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Кеша
Какой такой гранд ? За 18 лет под эгидой Газпрома 2 КГ с неограниченными финансовыми возможностями. Последний КГ 6 лет назад. И 6 лет выкидывают из финала Запада. Какая такая выдающаяся история у этого «гранда»? Ежегодные покупки звезд . Нет смысла сейчас перечислять поток тренеров и звезд НХЛ побывавших в обойме СКА. В каком таком невидимом месте СКА гранд? Такое ощущение , что Кетова взяли не тренером , а на роль говорящей головы.
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