Сергей Барбашев: «В России самое сложное для хоккеиста – предсезонка. День сурка: закрыт на базе, бесполезные забеги, нон-стоп одно и тоже пару месяцев»

Теги КХЛ Сергей Барбашев ВХЛ Буран Хоккей

Сергей Барбашев назвал самую сложную вещь для хоккеиста в России.

– В России самое сложное для хоккеиста – предсезонная подготовка. Остальное все легко (смеется). 

Перед сезоном идет бешеная подготовка. Сейчас это все меняется, к счастью: бесполезные забеги, кроссы.

Тренировки-то нормальные, несмотря на то, что их по две или три в день бывало. Нон-стопом пару месяцев одно и тоже делаешь, да еще и на базе закрывают команду, готовишься месяц. День сурка идет без остановки.

– Даже постоянные перелеты с Дальнего Востока легко даются?

– Когда играл в «Адмирале», наверное, первый сезон было непривычно. Тяжеловато перестраиваться. Но это не самое страшное, – сказал форвард «Бурана».

Сергей – старший брат форварда «Вегаса» Ивана Барбашева.

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1 комментарий

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Alex1104
"бесполезные"...
Поэтому ты и в Буране, а не в Вегасе или Салавате
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+1
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