Сергей Барбашев: «В России самое сложное для хоккеиста – предсезонка. День сурка: закрыт на базе, бесполезные забеги, нон-стоп одно и тоже пару месяцев»
Сергей Барбашев назвал самую сложную вещь для хоккеиста в России.
– В России самое сложное для хоккеиста – предсезонная подготовка. Остальное все легко (смеется).
Перед сезоном идет бешеная подготовка. Сейчас это все меняется, к счастью: бесполезные забеги, кроссы.
Тренировки-то нормальные, несмотря на то, что их по две или три в день бывало. Нон-стопом пару месяцев одно и тоже делаешь, да еще и на базе закрывают команду, готовишься месяц. День сурка идет без остановки.
– Даже постоянные перелеты с Дальнего Востока легко даются?
– Когда играл в «Адмирале», наверное, первый сезон было непривычно. Тяжеловато перестраиваться. Но это не самое страшное, – сказал форвард «Бурана».
Сергей – старший брат форварда «Вегаса» Ивана Барбашева.
Поэтому ты и в Буране, а не в Вегасе или Салавате