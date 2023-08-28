Сергей Барбашев: «В России самое сложное для хоккеиста – предсезонка. День сурка: закрыт на базе, бесполезные забеги, нон-стоп одно и тоже пару месяцев»

Сергей Барбашев назвал самую сложную вещь для хоккеиста в России.

– В России самое сложное для хоккеиста – предсезонная подготовка. Остальное все легко (смеется).

Перед сезоном идет бешеная подготовка. Сейчас это все меняется, к счастью: бесполезные забеги, кроссы.

Тренировки-то нормальные, несмотря на то, что их по две или три в день бывало. Нон-стопом пару месяцев одно и тоже делаешь, да еще и на базе закрывают команду, готовишься месяц. День сурка идет без остановки.

– Даже постоянные перелеты с Дальнего Востока легко даются?

– Когда играл в «Адмирале», наверное, первый сезон было непривычно. Тяжеловато перестраиваться. Но это не самое страшное, – сказал форвард « ».

– старший брат форварда «Вегаса» Ивана Барбашева.