Сергей Барбашев: «Любой хоккеист раз в неделю может спокойно попить пива и пожарить хороший стейк»

Теги КХЛ Сергей Барбашев ВХЛ Буран алкоголь и спорт Питание Хоккей

Сергей Барбашев рассказал о любви к пиву и стейкам.

– Следят ли хоккеисты за калориями, чтобы не набирать лишний вес?

– Это очень индивидуально, у каждого свой подход. Но в целом, любой хоккеист раз в неделю может спокойно себе позволить попить пива и пожарить хороший стейк.

Питание не такое строгое: нет таких хоккеистов, чтобы сидели без мяса и в чем-то себе отказывали. Сейчас молодые ребята появляются, которые стараются следить и ведут здоровый образ жизни, а так это никому не мешает.

Есть такие, а есть такие: можно пить много пива и при этом забрасывать много шайб (смеется). Примеров очень много, – сказал форвард «Бурана».

Сергей – старший брат форварда «Вегаса» Ивана Барбашева.

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