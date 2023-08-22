Сергей Барбашев: «Любой хоккеист раз в неделю может спокойно попить пива и пожарить хороший стейк»
Сергей Барбашев рассказал о любви к пиву и стейкам.
– Следят ли хоккеисты за калориями, чтобы не набирать лишний вес?
– Это очень индивидуально, у каждого свой подход. Но в целом, любой хоккеист раз в неделю может спокойно себе позволить попить пива и пожарить хороший стейк.
Питание не такое строгое: нет таких хоккеистов, чтобы сидели без мяса и в чем-то себе отказывали. Сейчас молодые ребята появляются, которые стараются следить и ведут здоровый образ жизни, а так это никому не мешает.
Есть такие, а есть такие: можно пить много пива и при этом забрасывать много шайб (смеется). Примеров очень много, – сказал форвард «Бурана».
Сергей – старший брат форварда «Вегаса» Ивана Барбашева.
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