ЦСКА и Ибрагимов подпишут контракт на сезон, оклад защитника – 5 млн рублей
Марсель Ибрагимов прошел просмотр в ЦСКА и подпишет контракт.
По данным Metaratings.ru, 26-летний защитник и московский клуб заключат соглашение до конца сезона-2023/24, оклад Марселя – 5 миллионов рублей.
В текущее межсезонье Ибрагимов покинул армейский клуб, а ЦСКА сохранил права на хоккеиста.
Он отыграл шесть сезонов в ВХЛ за «Звезду». На его счету 257 матчей и 66 (5+61) очков при показателе полезности «+9».
Кроме того, Ибрагимов провел 43 матча в Фонбет Чемпионате КХЛ за главную команду ЦСКА.
3 комментария