ЦСКА и Ибрагимов подпишут контракт на сезон, оклад защитника – 5 млн рублей

Теги ЦСКА переходы КХЛ Марсель Ибрагимов Хоккей

Марсель Ибрагимов прошел просмотр в ЦСКА и подпишет контракт.

По данным Metaratings.ru, 26-летний защитник и московский клуб заключат соглашение до конца сезона-2023/24, оклад Марселя – 5 миллионов рублей.

В текущее межсезонье Ибрагимов покинул армейский клуб, а ЦСКА сохранил права на хоккеиста.

Он отыграл шесть сезонов в ВХЛ за «Звезду». На его счету 257 матчей и 66 (5+61) очков при показателе полезности «+9».

Кроме того, Ибрагимов провел 43 матча в Фонбет Чемпионате КХЛ за главную команду ЦСКА.

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3 комментария

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Тимур Таубаев
Прочитал как : «ЦСКА и Ибрагимович подпишут контракт на сезон»
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PRICE
А я подумал Ринат вернулся
+1
0
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*BG*
Рад за Марселя. Пусть у него всё получится. Нужно хвататься за этот шанс. Другого такого, вероятно, уже не будет. Во всяком случае, в ЦСКА.
0
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0
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