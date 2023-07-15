ЦСКА подписал пробный контракт с Ибрагимовым на время предсезонки

Теги ЦСКА КХЛ Марсель Ибрагимов Хоккей

ЦСКА подписал пробный контракт с Марселем Ибрагимовым.

25-летний защитник заключил пробный контракт на время предсезонных сборов. За это время Ибрагимову предстоит пройти подготовку с главной командой.

В текущее межсезонье защитник покинул армейский клуб, а ЦСКА сохранил права на хоккеиста. Марсель отыграл шесть сезонов в ВХЛ за «Звезду». На его счету 257 матчей и 66 (5+61) очков при показателе полезности «+9».

Кроме того, Ибрагимов провел 43 матча в Фонбет Чемпионате КХЛ за главную команду ЦСКА.

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