Ротенберг продлил контракт со СКА как главный тренер на 5 лет. Он оставил пост гендиректора клуба

Теги СКА КХЛ Андрей Точицкий Роман Ротенберг Хоккей

СКА продлил контракт с Романом Ротенбергом как главным тренером на 5 лет.

42-летний специалист возглавляет клуб с января 2022 года. 

Под его руководством СКА дважды доходил до финала Западной конференции Кубка Гагарина, где оба раза уступил ЦСКА.

При этом Ротенберг оставил пост генерального директора клуба. Его занял Дмитрий Константинов, руководивший финансовым департаментом. 

«Совет директоров Хоккейного клуба СКА принял решение внести изменения в структуру руководства клуба.

Хоккейный клуб СКА осуществляет свою деятельность согласно пятилетней Стратегии развития, в рамках которой перед организацией поставлены самые высокие задачи, в числе которых лидерство в КХЛ по спортивному результату, коммерческой составляющей, а также планомерное и эффективное развитие детско-юношеского хоккея для популяризации и укрепления позиций вида спорта не только на Северо-Западе, но и в целом в стране.

Для достижения наивысших спортивных результатов в рамках Стратегии с главным тренером команды СКА Романом Ротенбергом подписан контракт сроком на 5 лет, что позволит осуществлять планирование и развитие системы спортивного менеджмента клуба, а также управление основной командой и другими командами системы СКА в долгосрочной перспективе, что является приоритетом для клуба.

Генеральным директором СКА назначен Дмитрий Константинов, ранее занимавший должность финансового директора клуба.

Андрей Точицкий, занимавший пост исполнительного директора клуба, покидает ХК СКА. Клуб искренне благодарит Андрея Валерьяновича за многолетний труд на благо всего петербургского хоккея и желает удачи в дальнейшем!» – говорится на официальном сайте клуба из Санкт-Петербурга.

СКА год за годом перебирает игроков в поисках идеального состава. Но в эпоху Ротенберга в этом мало логики

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100 комментариев

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serious fan
Левая рука продлила правую. А почему не на 50 лет?
Поздравляю всех нейтральных болельщиков, СКА ещё как минимум 5 лет без кубка.
+163
-1
+162
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Nikitos92
Сам с собой продлил, сам себе зарплату определил, красота.
+64
0
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MatrosBabay
Явно промахнулись) такого великого тренера надо на пожизненный контракт подписывать
+40
-1
+39
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Serge Vendino
🤡
+24
0
+24
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Костя Кот
ха, ска еще как минимум пять лет будет вылетать в финале конференции. соболезную болельщикам
+19
-1
+18
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Picachu
Роман здравствуйте
здравствуйте Ротенберг
мы хотим продлить с вами контракт
я счастлив .
+16
-1
+15
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Nomer22
Ответ Rinat Khudayberdin
чисто теоретически как он сам себя уволит интересно
Пара интересных футбольных матчей,и сынуля захочет попробовать себя в футбике)Уволит себя из СКА и пойдет в Зенит
+14
0
+14
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Полосатый Октобус*)
Ответ Костя Кот
ха, ска еще как минимум пять лет будет вылетать в финале конференции. соболезную болельщикам
Они поменяют формат.
+11
0
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noti22
Сразу до 2036 могли бы продлить
+11
0
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Nomer22
5 летний контракт это просто оскорбление,можно было дать стабильность человеку. Не знаю как остальные,я топить за СКА больше не буду!
+11
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Rinat Khudayberdin
Ответ serious fan
Левая рука продлила правую. А почему не на 50 лет? Поздравляю всех нейтральных болельщиков, СКА ещё как минимум 5 лет без кубка.
чисто теоретически
как он сам себя уволит интересно
+9
0
+9
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Dooomer
Ответ Old gamer
за что ?
У него 5 перстней
+8
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dmitriy1981
С Ротенбергом логично было бы заключить контракт на "пока не надоест"
+7
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Shos
В конкурентной борьбе с другими специалистами высокого уровня, господин Ротенберг представил и защитил собственноручно разработанную стратегию развития, благодаря чему совет директоров, в спорах и дебатах, всё-таки остановил свой выбор на на текущем главном тренере
+7
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Не придумал...
ура! ска 5 лет без кубка!
+6
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Tiestorzn17
А на контракте наверное еще с обоих сторон его подписи стоят?!))) Цирк
+6
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Аленка_76
Сам себя предложил .сам себя переизбрал. Короче сам себе продлил контракт!
+6
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Seventh
Молодой, перспективный. Мои поздравления болельщикам СКА
+6
-1
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Oleg Olegov
Поздравляю ЦСКА со стабильным проходом в финал Кубка Гагарина ближайшие пять лет.
+5
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Old gamer
за что ?
+4
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Lionel Hutz
Ответ Nomer22
Пара интересных футбольных матчей,и сынуля захочет попробовать себя в футбике)Уволит себя из СКА и пойдет в Зенит
зачем для этого увольняться? ) можно же совместить зенит, ска, и обе сборные
+4
0
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Кеша
Але это Спортс ? Это Роман Ротенберг . Напишите там что я себя продлил на пять лет , оказав себе высокое доверие . Такое шоу не каждый день увидишь . Браво , Роман Борисович !
+4
0
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ЮЕВ
Роман подписал контракт по схеме "5+бесконечность"
+3
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Prb42
Легенда. Сколько нас ещё ждёт незабываемых впечатлений и искромётных высказываний.
+3
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TowelieRU
Ответ Костя Кот
ха, ска еще как минимум пять лет будет вылетать в финале конференции. соболезную болельщикам
Если вообще будет до этого финала доходить)
+3
0
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