Ротенберг продлил контракт со СКА как главный тренер на 5 лет. Он оставил пост гендиректора клуба

СКА продлил контракт с Романом Ротенбергом как главным тренером на 5 лет.

42-летний специалист возглавляет клуб с января 2022 года.

Под его руководством СКА дважды доходил до финала Западной конференции Кубка Гагарина, где оба раза уступил ЦСКА.

При этом Ротенберг оставил пост генерального директора клуба. Его занял Дмитрий Константинов, руководивший финансовым департаментом.

«Совет директоров Хоккейного клуба СКА принял решение внести изменения в структуру руководства клуба.

Хоккейный клуб СКА осуществляет свою деятельность согласно пятилетней Стратегии развития, в рамках которой перед организацией поставлены самые высокие задачи, в числе которых лидерство в по спортивному результату, коммерческой составляющей, а также планомерное и эффективное развитие детско-юношеского хоккея для популяризации и укрепления позиций вида спорта не только на Северо-Западе, но и в целом в стране.

Для достижения наивысших спортивных результатов в рамках Стратегии с главным тренером команды СКА Романом Ротенбергом подписан контракт сроком на 5 лет, что позволит осуществлять планирование и развитие системы спортивного менеджмента клуба, а также управление основной командой и другими командами системы СКА в долгосрочной перспективе, что является приоритетом для клуба.

Генеральным директором СКА назначен Дмитрий Константинов, ранее занимавший должность финансового директора клуба.

, занимавший пост исполнительного директора клуба, покидает ХК СКА. Клуб искренне благодарит Андрея Валерьяновича за многолетний труд на благо всего петербургского хоккея и желает удачи в дальнейшем!» – говорится на официальном сайте клуба из Санкт-Петербурга.

СКА год за годом перебирает игроков в поисках идеального состава. Но в эпоху Ротенберга в этом мало логики