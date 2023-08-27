Федоров о поражении ЦСКА: «Спартак» превосходил нас по скорости, качеству решений. Я рад, что Федотов сыграл полный матч с такой быстрой командой»

Сергей Федоров оценил игру ЦСКА в финале Кубка мэра Москвы со «Спартаком» (1:3).

– Хорошая, быстрая игра. Соперник превосходил нас по скорости, по качеству решений. Мне понятно почему.

Второй период был получше у нас. Третий тоже неплохой, но удаления не дали нам развить нашу игру. Получилось, как получилось.

На этом турнире были разные ситуации у нас. Во второй игре возникли определенные трудности. Перед этим матчем тоже были моменты, которые мы не выполнили. Ни к кому претензий нет, есть технические моменты. Считаю, что мы подходим к регулярке в хорошем состоянии.

– Довольны вы предсезонкой?

– Мы прошли через разные ситуации в этом турнире. Мы планировали четыре матча. У нас были разные игры. Первая нам понравилась, во второй тяжеловато выглядели, сегодня в первом периоде тоже. Моментами играли очень хорошо, но игра состоит из 60 минут. Где-то плюс, где-то минус.

Те моменты, которые запланировали, мы выполнили. Будет пара дней отдыха и вернемся к подготовке к первой игре сезона.

– Оцените игру . Показалось, что вторая и третья шайбы – вратарские.

– Хоккей – командная игра. Ваня на последнем рубеже. В первом моменте нас запрели в зоне, была долгая атака соперника. Третья шайба – ошибка наших ребят в зоне атаки. К сожалению, не нашли противоядия здесь. Здорово сыграл нападающий «Спартака».

Сложно говорить – кто виноват. Наконец-то Ваня сыграл полноценный матч, получил хороший опыт. Для меня это здорово. Я бы хотел, чтобы он раньше сыграл три периода. Но есть моменты, когда тренер вратарей решает, как построить процесс.

Мы понимаем, в какой стадии подготовки находится Федотов. Я рад, что он сыграл полный матч с такой быстрой командой « », – сказал главный тренер ЦСКА Федоров.