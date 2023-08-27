Алексей Жамнов высказался после победы над ЦСКА (3:1) в финале Кубка мэра Москвы.

– Как оцените результат предсезонки? Что для вас значит сегодняшняя победа в дерби?

– Мы довольны тренировочным лагерем. Думаю, что ребята тоже должны быть довольны. Ребята начали понимать ту игру, которую мы хотим показывать. Нам есть над чем работать. Не все гладко, есть шероховатости, это рабочий процесс. Главное, что ребята прибавляют и показывают хоккей все лучше.

Сегодняшняя игра показала, над чем нам предстоит работать. Приятно обыгрывать действующего обладателя Кубка Гагарина. Ребята – молодцы, поймали кураж. Но наша задача – сделать так, чтобы наша команда не была командой-вспышкой.

– В третьем периоде «Спартак» здорово разыгрывал большинство, но не хватило реализации. Как исправлять это?

– Работаем над этим, будем исправлять. Стараемся уделять внимание большинству. Третья игра на этом льду, лед был мягкий, в некоторых моментах шайба перепрыгивала через клюшки.

Ребята стараются, во втором периоде началось волнение, пошли отбросы. Но в третьем периоде они играли в тот хоккей, который мы просили. Ошибки – это есть спорт и есть жизнь. От них никто не застрахован. Главное, что есть рисунок игры в большинстве.

– «Спартак» выиграл все матчи на предсезонке. Нет опасения, что не получится в сезоне? И кто капитан команды?

– На первую игру выйдет капитан. Суеверий никаких нет. Ну, а как нам быть? Выходить на предсезонке и говорить ребятам, чтобы они проиграли? Нам нужен цикл, нужно продолжение, впереди много работы.

У нас нет шапкозакидательства. То, что ребята выигрывают, они молодцы, они это заслужили. Но если кто-то считает, что у нас все гладко, то это не так. Мы будем стараться, чтобы у нас была стабильная команда без провалов. Мы хотим побеждать. Ребята заслужили свои успехи, надо с уважением к этому относиться.

– забил много голов на предсезонке. Его можно считать ведущим игроком?

– Я знаю его очень давно. Был в «Спартаке» на разных должностях. Я знаю сильные и слабые стороны Максима. Я говорил ему, где он может усилить свою игру, чтобы больше приносить пользу команде. Он сейчас все это выполняет.

Я не удивлен его прогрессу. Я знаю его потенциал. Что касается , то у него просто микротравма. Надеюсь, что он будет прогрессировать, – сказал главный тренер « » .

«Спартак» выиграл все 7 матчей на предсезонке. Клуб обыграл ЦСКА, «Динамо», «Витязь», «Амур», «Северсталь» и «Куньлунь»