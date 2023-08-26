Матч «Спартак» – «Ахмат» посетят хоккеист Голдобин, гимнастка Мельникова и фигуристка Скопцова

Хоккеист Николай Голдобин посетит матч Мир РПЛ между «Спартаком» и «Ахматом».

Игра состоится сегодня, 26 августа. Начало – в 19:30 по московскому времени. Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

Матч посетят экс-футболист , гимнастки , и , хоккеисты «Спартака» Иван Морозов, Николай Голдобин, Павел Порядин, Андрей Кареев, Даниил Орлов, Ансель Галимов и экс-вратарь клуба Евгений Конобрий, комментатор Артем Батрак и фигуристка Анастасия Скопцова, сообщила пресс-служба футбольного клуба.

На игре также будут комик Тамби Масаев, актеры Вадим Дубровин, Павел Комаров и Иван Лаврухин, блогер Роман Штайн и ведущая Камиля Харисова.

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