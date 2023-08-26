Матч «Спартак» – «Ахмат» посетят хоккеист Голдобин, гимнастка Мельникова и фигуристка Скопцова

Теги Спартак Спартак премьер-лига Россия Ахмат Эдуард Мор Евгений Конобрий Артем Батрак Андрей Кареев Ансель Галимов Николай Голдобин Ангелина Мельникова Павел Порядин Анастасия Скопцова Иван Морозов Владислава Уразова Виктория Листунова Даниил Орлов Хоккей

Хоккеист Николай Голдобин посетит матч Мир РПЛ между «Спартаком» и «Ахматом».

Игра состоится сегодня, 26 августа. Начало – в 19:30 по московскому времени. Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

Матч посетят экс-футболист Эдуард Мор, гимнастки Ангелина Мельникова, Владислава Уразова и Виктория Листунова, хоккеисты «Спартака» Иван Морозов, Николай Голдобин, Павел Порядин, Андрей Кареев, Даниил Орлов, Ансель Галимов и экс-вратарь клуба Евгений Конобрий, комментатор Артем Батрак и фигуристка Анастасия Скопцова, сообщила пресс-служба футбольного клуба.

На игре также будут комик Тамби Масаев, актеры Вадим Дубровин, Павел Комаров и Иван Лаврухин, блогер Роман Штайн и ведущая Камиля Харисова.

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14 комментариев

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Desheng
А кто это такие?
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flash166
Держите в курсе
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Mechel**
Обалдеть
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alexsem69
Ответ flash166
Держите в курсе
И больше никого не будет на стадионе 😆
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sbvinn
Это очень важная информация.
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Давид Золотов
Я типо должен пожалеть что вот они с фанайди ходят а я нет?
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R-WRashid
Все хотят прикоснуться к великому.
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Зайцев Руслан
Получается, что сегодня придут все болельщики спартака? Это похвально
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Фёдор Кузнецов
Ответ Desheng
А кто это такие?
Мельникова олимпийская чемпионка, Голдобин сильный хоккеист в КХЛ
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