Кожевников о «Спартаке»: «Родной клуб обнадежил. В эпизодах показал наш, исторический хоккей. Можем надеяться на хороший результат»

Теги Спартак Алексей Жамнов КХЛ Александр Кожевников Хоккей

Александр Кожевников считает, что «Спартак» может показать хороший результат.

– Родной «Спартак» обнадежил, в эпизодах показал наш, исторический хоккей – атакующий, комбинационный. Ждем финала – самого принципиального для нас матча с ЦСКА.

– Игра «Спартака» – приятный сюрприз?

– Летом команда провела интересную селекцию, пришли неплохие форварды. Да, пока не все идеально с вратарями и защитниками.

Но если команда будет готова функционально и станет играть агрессивно, в атаку, используя весь потенциал форвардов, то можем надеяться на хороший результат. Впервые за многие годы, – сказал двукратный олимпийский чемпион. 

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