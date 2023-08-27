Кожевников о «Спартаке»: «Родной клуб обнадежил. В эпизодах показал наш, исторический хоккей. Можем надеяться на хороший результат»

Александр Кожевников считает, что «Спартак» может показать хороший результат.

– Родной « » обнадежил, в эпизодах показал наш, исторический хоккей – атакующий, комбинационный. Ждем финала – самого принципиального для нас матча с ЦСКА.

– Игра «Спартака» – приятный сюрприз?

– Летом команда провела интересную селекцию, пришли неплохие форварды. Да, пока не все идеально с вратарями и защитниками.

Но если команда будет готова функционально и станет играть агрессивно, в атаку, используя весь потенциал форвардов, то можем надеяться на хороший результат. Впервые за многие годы, – сказал двукратный олимпийский чемпион.