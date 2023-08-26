Хоккеист Бурмистров готов сыграть в футбол за «Спартак»: «С удовольствием, только за! Но пока не звали»

Хоккеист «Спартака» Александр Бурмистров готов сыграть за футбольный «Спартак».

– Овечкин прошлым летом сыграл в футбол за «Динамо». Хотели бы выйти на поле за «Спартак» в товарищеском матче?

– Конечно, с удовольствием. Только за! Но пока не звали играть. Я играю в футбол.

Медиахоккей? Пришел бы и посмотрел с удовольствием, – сказал Бурмистров.

Хоккеист «Спартака» Бурмистров о футболе: «Спартак» – команда народная, российская. Но для меня наше все – это «Рубин»

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