Хоккеист Бурмистров готов сыграть в футбол за «Спартак»: «С удовольствием, только за! Но пока не звали»

Теги Спартак Спартак премьер-лига Россия товарищеские матчи (клубы) КХЛ Александр Бурмистров Спорт-Экспресс Хоккей

Хоккеист «Спартака» Александр Бурмистров готов сыграть за футбольный «Спартак».

– Овечкин прошлым летом сыграл в футбол за «Динамо». Хотели бы выйти на поле за «Спартак» в товарищеском матче?

– Конечно, с удовольствием. Только за! Но пока не звали играть. Я играю в футбол.

Медиахоккей? Пришел бы и посмотрел с удовольствием, – сказал Бурмистров. 

Хоккеист «Спартака» Бурмистров о футболе: «Спартак» – команда народная, российская. Но для меня наше все – это «Рубин»

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3 комментария

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Marienburg
И Мостовой с удовольствием потренировал бы, только не зовут
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Spaten
Майоров играл, говорят.
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Do Cent
Чё то зачастили хоккеисты
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