Хоккеист Бурмистров готов сыграть в футбол за «Спартак»: «С удовольствием, только за! Но пока не звали»
Хоккеист «Спартака» Александр Бурмистров готов сыграть за футбольный «Спартак».
– Овечкин прошлым летом сыграл в футбол за «Динамо». Хотели бы выйти на поле за «Спартак» в товарищеском матче?
– Конечно, с удовольствием. Только за! Но пока не звали играть. Я играю в футбол.
Медиахоккей? Пришел бы и посмотрел с удовольствием, – сказал Бурмистров.
Хоккеист «Спартака» Бурмистров о футболе: «Спартак» – команда народная, российская. Но для меня наше все – это «Рубин»
Игра про Олимпиаду в Древней Греции. За прохождение – промокод на доставку
3 комментария