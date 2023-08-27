Ротенберг не согласен с Есмантовичем насчет ресурсов КХЛ: «У нас сильная лига. В ней хватает игроков уровня НХЛ. Наша задача – оставить их в России»

Теги ЦСКА СКА НХЛ КХЛ Роман Ротенберг Игорь Есмантович Матч ТВ Хоккей

Роман Ротенберг не согласен с Игорем Есмантовичем насчет уровня игроков КХЛ.

Ранее президент ЦСКА отверг возможность конфликта между КХЛ и НХЛ из-за дела Ивана Федотова и заявил: «Они могли бы своровать кого угодно и так, но кого воровать-то? Назовите 5 игроков КХЛ для основы первых 15 клубов НХЛ

– Высказано мнение, что в нашей лиге не найдется даже пятерых хоккеистов, способных выступать в 15 лучших клубах НХЛ. Вы с этим согласны?

– Я читал мнения уважаемых журналистов в телеграм-каналах – они эти фамилии называли, и я с ними согласен. В нашей лиге хватает игроков уровня НХЛ.

Другой вопрос, что хоккеисты КХЛ стабильно должны проявлять себя как игроки энхаэловского уровня. Кому-то это удается, кому-то нет, а в следующем матче может быть наоборот. То есть важна стабильность. А наша задача – подготовить хоккеистов, которые способны играть в любой лиге мира. В первую очередь, мы стремимся к тому, чтобы победить в сезоне КХЛ. У нас сильная лига, и в СКА есть много игроков, способных выступать даже в НХЛ. Не хочу называть фамилии, но вы их прекрасно знаете.

При этом наша задача – оставить их в России, чтобы никто никуда не уезжал. Мы будем их развивать в КХЛ. И это будет выбор самих ребят, что они хотят остаться в России. Есть примеры, когда игрокам предлагают контракты за океаном.

Но они остаются у нас, потому что у нас правильный тренировочный процесс, хорошая база и инфраструктура. Очень много деталей, и поверьте, мы никого никогда не заставим остаться в России – хоккеисты сами сделают этот выбор, радуя наших болельщиков и одерживая победы. Когда ты хорошо играешь там, где тебе лучше, то это правильно, – сказал главный тренер СКА. 

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4 комментария

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Dinamik1
Пора уже отдельную колонку сделать про ротенберга.Что сказал ротенберг что сделал.Сходил ли утром ротенберг или не сходил.
+3
0
+3
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цэсемьэр
Ответ Dinamik1
Пора уже отдельную колонку сделать про ротенберга.Что сказал ротенберг что сделал.Сходил ли утром ротенберг или не сходил.
и заодно фильтр, позволяющий избавиться от этих новостей😆
+3
0
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Антон Некрасов
🤢🤢🤢🤢🤢когда видишь эту фамилию ... На данный момент 6 постов с этой фамилией за эти сутки ...позор всем кто его поддерживает
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андрэ
у тебя только зарплатная ведомость , все остальное твои влажные мячты Рома
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