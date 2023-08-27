Ротенберг не согласен с Есмантовичем насчет ресурсов КХЛ: «У нас сильная лига. В ней хватает игроков уровня НХЛ. Наша задача – оставить их в России»

Роман Ротенберг не согласен с Игорем Есмантовичем насчет уровня игроков КХЛ.

Ранее президент отверг возможность конфликта между КХЛ и НХЛ из-за дела Ивана Федотова и заявил: «Они могли бы своровать кого угодно и так, но кого воровать-то? Назовите 5 игроков для основы первых 15 клубов ?»

– Высказано мнение, что в нашей лиге не найдется даже пятерых хоккеистов, способных выступать в 15 лучших клубах НХЛ. Вы с этим согласны?

– Я читал мнения уважаемых журналистов в телеграм-каналах – они эти фамилии называли, и я с ними согласен. В нашей лиге хватает игроков уровня НХЛ.

Другой вопрос, что хоккеисты КХЛ стабильно должны проявлять себя как игроки энхаэловского уровня. Кому-то это удается, кому-то нет, а в следующем матче может быть наоборот. То есть важна стабильность. А наша задача – подготовить хоккеистов, которые способны играть в любой лиге мира. В первую очередь, мы стремимся к тому, чтобы победить в сезоне КХЛ. У нас сильная лига, и в СКА есть много игроков, способных выступать даже в НХЛ. Не хочу называть фамилии, но вы их прекрасно знаете.

При этом наша задача – оставить их в России, чтобы никто никуда не уезжал. Мы будем их развивать в КХЛ. И это будет выбор самих ребят, что они хотят остаться в России. Есть примеры, когда игрокам предлагают контракты за океаном.

Но они остаются у нас, потому что у нас правильный тренировочный процесс, хорошая база и инфраструктура. Очень много деталей, и поверьте, мы никого никогда не заставим остаться в России – хоккеисты сами сделают этот выбор, радуя наших болельщиков и одерживая победы. Когда ты хорошо играешь там, где тебе лучше, то это правильно, – сказал главный тренер СКА.