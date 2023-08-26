Олег Леонтьев: «Моя задача – выиграть Кубок Гагарина с «Нефтехимиком». Уверен, если будут необходимые условия, нам это будет по силам»

Олег Леонтьев сообщил, что его задача – выиграть Кубок Гагарина с «Нефтехимиком».

– Хотели бы поработать в топ-клубе?

– Почему бы и нет? Моя задача – выиграть Кубок Гагарина вместе « ». Уверен, если будут необходимые условия, нам это будет по силам. Мы соберем команду и добьемся этой цели.

В качестве игрока я дважды побеждал в Евролиге и Континентальном кубке. Знаю, насколько приятно пить шампанское из выигранного кубка. Оно имеет неповторимый вкус. Поэтому я поставил перед собой задачу выиграть .

Когда у тебя бюджет составляет хотя бы половину от потолка зарплат, ты можешь замахиваться на более серьезные задачи и цели, – сказал главный тренер «Нефтехимика» Леонтьев.