Олег Леонтьев: «Моя задача – выиграть Кубок Гагарина с «Нефтехимиком». Уверен, если будут необходимые условия, нам это будет по силам»

Теги Нефтехимик КХЛ Кубок Гагарина Олег Леонтьев деньги потолок зарплат Хоккей

Олег Леонтьев сообщил, что его задача – выиграть Кубок Гагарина с «Нефтехимиком».

– Хотели бы поработать в топ-клубе?

– Почему бы и нет? Моя задача – выиграть Кубок Гагарина вместе «Нефтехимиком». Уверен, если будут необходимые условия, нам это будет по силам. Мы соберем команду и добьемся этой цели.

В качестве игрока я дважды побеждал в Евролиге и Континентальном кубке. Знаю, насколько приятно пить шампанское из выигранного кубка. Оно имеет неповторимый вкус. Поэтому я поставил перед собой задачу выиграть Кубок Гагарина.

Когда у тебя бюджет составляет хотя бы половину от потолка зарплат, ты можешь замахиваться на более серьезные задачи и цели, – сказал главный тренер «Нефтехимика» Леонтьев.

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1 комментарий

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Ян Цикин
Очень достойная цель
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+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
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