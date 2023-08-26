Аскаров – 2-й в рейтинге вратарей до 24 лет, которые могут стать лучшими в НХЛ в течение 3 сезонов, Леви – 1-й, Вульф – 3-й (NHL.com)

Ярослав Аскаров вошел в рейтинг вратарей, которые могут стать лучшими в НХЛ.

В голосовании приняли участие 10 авторов NHL.com. Они назвали голкиперов в возрасте до 24 лет, которые, по их мнению, станут лучшими в НХЛ в течение следующих 3 сезонов.

Каждый выборщик называл до 10 кандидатов, баллы считались по схеме от 10 до 1.

Первое место занял вратарь «Баффало» Девон Леви, получивший 31 балл. Вторым стал Ярослав Аскаров из «Нэшвилла» (27 баллов), третьим – Дастин Вульф из «Калгари» (22 балла).

В топ-5 также попали Спенсер Найт («Флорида», 19 баллов) и Йеспер Валльстедт («Миннесота», 18 баллов).

Свечников – 2-й в рейтинге вингеров до 24 лет, которые могут стать лучшими в НХЛ в течение 3 лет, Брэди Ткачак – 1-й (NHL.com)