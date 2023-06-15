Вратарь системы «Нэшвилла» Аскаров сменил агента – им стал Дэн Мильштейн
Ярослав Аскаров сменил агента.
Теперь услуги российского голкипера представляет агент Дэн Мильштейн.
Мильштейн занимается делами многих российских хоккеистов в НХЛ.
Ярослав Аскаров провел один матч за «Нэшвилл» в прошедшем регулярном чемпионате НХЛ.
В АХЛ вратарь сыграл 48 игр в регулярном чемпионате, пропуская в среднем 2,69 шайбы и отражая 91,1% бросков.
В плей-офф Аскаров провел 12 матчей, пропуская в среднем 2,70 шайбы и отражая 90,3% бросков.
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