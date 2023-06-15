Вратарь системы «Нэшвилла» Аскаров сменил агента – им стал Дэн Мильштейн

Ярослав Аскаров сменил агента.

Теперь услуги российского голкипера представляет агент .

Мильштейн занимается делами многих российских хоккеистов в .

провел один матч за « » в прошедшем регулярном чемпионате НХЛ.

В АХЛ вратарь сыграл 48 игр в регулярном чемпионате, пропуская в среднем 2,69 шайбы и отражая 91,1% бросков.

В плей-офф Аскаров провел 12 матчей, пропуская в среднем 2,70 шайбы и отражая 90,3% бросков.