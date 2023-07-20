Аскаров – 2-й в рейтинге лучших проспектов НХЛ среди вратарей, Кочетков – 9-й, Валльстедт – 1-й (The Athletic)

Теги рейтинги Баффало Каролина Нэшвилл Детройт Чикаго Миннесота Калгари Анахайм Аризона НХЛ Лукаш Достал Йеспер Валльстедт Петр Кочетков Ярослав Аскаров Дастин Вульф Девон Леви Дрю Коммессо Себастьян Косса Михаэль Грабал Хоккей

Ярослав Аскаров занял 2-е место в рейтинге перспективных вратарей НХЛ.

Журналист The Athletic Скотт Уилер представил рейтинг наиболее перспективных голкиперов.

В список вошли хоккеисты в возрасте до 25 лет, которые не выступают в качестве одного из двух основных вратарей клуба НХЛ.

Из россиян в топ-10 попали Ярослав Аскаров и Петр Кочетков.

1. Йеспер Валльстедт («Миннесота»)

2. Ярослав Аскаров («Нэшвилл»)

3. Девон Леви («Баффало»)

4. Дастин Вульф («Калгари»)

5. Себастьян Косса («Детройт»)

6. Трей Огастин («Детройт»)

7. Михаэль Грабал («Аризона»)

8. Лукаш Достал («Анахайм»)

9. Петр Кочетков («Каролина»)

10. Дрю Коммессо («Чикаго»)

Материалы по теме

4 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
j-rich
Я бы Леви поставил на 1 место. Думаю он единственный в списке будет стартовым вратарём в новом сезоне, разве что Кочетков может также выстрелить
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
mantruck
Почему-то во всех вратарских рейтингах нет Дилана Гаранда из НЙР, на молодёжном уровне он шикарно смотрелся и за сборную, и в WHL, они с Аскаровым с одного драфта.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Mephi027
Федотову уже 26?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
alex1382
Ответ mantruck
Почему-то во всех вратарских рейтингах нет Дилана Гаранда из НЙР, на молодёжном уровне он шикарно смотрелся и за сборную, и в WHL, они с Аскаровым с одного драфта.
и на взрослом ЧМ тоже прилично отыграл
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий