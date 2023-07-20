Аскаров – 2-й в рейтинге лучших проспектов НХЛ среди вратарей, Кочетков – 9-й, Валльстедт – 1-й (The Athletic)
Ярослав Аскаров занял 2-е место в рейтинге перспективных вратарей НХЛ.
Журналист The Athletic Скотт Уилер представил рейтинг наиболее перспективных голкиперов.
В список вошли хоккеисты в возрасте до 25 лет, которые не выступают в качестве одного из двух основных вратарей клуба НХЛ.
Из россиян в топ-10 попали Ярослав Аскаров и Петр Кочетков.
1. Йеспер Валльстедт («Миннесота»)
2. Ярослав Аскаров («Нэшвилл»)
3. Девон Леви («Баффало»)
4. Дастин Вульф («Калгари»)
5. Себастьян Косса («Детройт»)
6. Трей Огастин («Детройт»)
7. Михаэль Грабал («Аризона»)
8. Лукаш Достал («Анахайм»)
9. Петр Кочетков («Каролина»)
10. Дрю Коммессо («Чикаго»)
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