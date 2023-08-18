Аскаров – 2-й в рейтинге лучших проспектов «Нэшвилла» по версии НХЛ, Вуд – 1-й, Кемелл – 3-й

Теги рейтинги Нэшвилл НХЛ Ярослав Аскаров Йоаким Кемелл Мэттью Вуд Люк Евангелиста Хоккей

Ярослав Аскаров занял второе место в списке лучших проспектов «Нэшвилла».

НХЛ на официальном сайте опубликовала рейтинг лучших проспектов клуба.

Первое место в топ-5 занял 18-летний нападающий Мэттью Вуд.

Полностью рейтинг выглядит следующим образом:

1. Мэттью Вуд (нападающий, 18 лет);

2. Ярослав Аскаров (вратарь, 21 год);

3. Йоаким Кемелл (нападающий, 19 лет);

4. Люк Евангелиста (нападающий, 21 год);

5. Тэннер Молендик (защитник, 18 лет).

Материалы по теме

2 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Dinar92
я и забыл про ещё одного таланта топчика.
когда появился такой талант как мичков
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Дима Миронов
евангелиста топ 1 он основеыйэ игрок клуба уже
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий