Аскаров – 2-й в рейтинге лучших проспектов «Нэшвилла» по версии НХЛ, Вуд – 1-й, Кемелл – 3-й
Ярослав Аскаров занял второе место в списке лучших проспектов «Нэшвилла».
НХЛ на официальном сайте опубликовала рейтинг лучших проспектов клуба.
Первое место в топ-5 занял 18-летний нападающий Мэттью Вуд.
Полностью рейтинг выглядит следующим образом:
1. Мэттью Вуд (нападающий, 18 лет);
2. Ярослав Аскаров (вратарь, 21 год);
3. Йоаким Кемелл (нападающий, 19 лет);
4. Люк Евангелиста (нападающий, 21 год);
5. Тэннер Молендик (защитник, 18 лет).
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