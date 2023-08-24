Владимир Ткачев: «Найт был самым лучшим моим центрфорвардом за все время. За исключением ребят из «Адмирала», там тоже были хорошие центры»

Владимир Ткачев высказался об игре с Корбаном Найтом.

Канадец ранее покинул «Авангард».

– Насколько велика была роль в вашем прошлогоднем звене?

– Было очень приятно играть с Корбаном. Наверное, Найт был самым лучшим моим центрфорвардом за все время. За исключением ребят из « », у меня там были тоже хорошие центры.

Но вы сами знаете, как силен Найт, как он хорош на вбрасываниях. Все время в атаке, отлично там делал подборы. Его партнеры по звену не тратили лишние силы на борьбу за шайбу. Дай бог, чтобы у него все получилось в чемпионате Швейцарии, куда он перешел. Я не вправе его осуждать.

– Вы договаривались в звене с Найтом и Ридом Буше, кто что будет делать?

– Конечно, надо всегда разговаривать. Бывает, что какие-то моменты не получаются. А какие-то, наоборот, надо изучить на видео. Ну, а так, думаю, каждый понимает, что нужно делать в той или иной ситуации. Да и парни в лиге хорошо знают друг друга.

Надеюсь, что и с мы быстро найдем общий язык, и у нас все будет отлично. Помню его по минскому «Динамо», он своей игрой производил на меня хорошее впечатление, – сказал форвард « » .