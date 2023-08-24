Владимир Ткачев: «Найт был самым лучшим моим центрфорвардом за все время. За исключением ребят из «Адмирала», там тоже были хорошие центры»

Теги Авангард КХЛ Райан Спунер Адмирал Владимир Ткачев 1995 Корбан Найт Матч ТВ Хоккей

Владимир Ткачев высказался об игре с Корбаном Найтом.

Канадец ранее покинул «Авангард».

– Насколько велика была роль Корбана Найта в вашем прошлогоднем звене?

– Было очень приятно играть с Корбаном. Наверное, Найт был самым лучшим моим центрфорвардом за все время. За исключением ребят из «Адмирала», у меня там были тоже хорошие центры.

Но вы сами знаете, как силен Найт, как он хорош на вбрасываниях. Все время в атаке, отлично там делал подборы. Его партнеры по звену не тратили лишние силы на борьбу за шайбу. Дай бог, чтобы у него все получилось в чемпионате Швейцарии, куда он перешел. Я не вправе его осуждать.

– Вы договаривались в звене с Найтом и Ридом Буше, кто что будет делать?

– Конечно, надо всегда разговаривать. Бывает, что какие-то моменты не получаются. А какие-то, наоборот, надо изучить на видео. Ну, а так, думаю, каждый понимает, что нужно делать в той или иной ситуации. Да и парни в лиге хорошо знают друг друга.

Надеюсь, что и с Райаном Спунером мы быстро найдем общий язык, и у нас все будет отлично. Помню его по минскому «Динамо», он своей игрой производил на меня хорошее впечатление, – сказал форвард «Авангарда» Ткачев.

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