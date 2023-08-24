Владимир Ткачев: «Найт был самым лучшим моим центрфорвардом за все время. За исключением ребят из «Адмирала», там тоже были хорошие центры»
Владимир Ткачев высказался об игре с Корбаном Найтом.
Канадец ранее покинул «Авангард».
– Насколько велика была роль Корбана Найта в вашем прошлогоднем звене?
– Было очень приятно играть с Корбаном. Наверное, Найт был самым лучшим моим центрфорвардом за все время. За исключением ребят из «Адмирала», у меня там были тоже хорошие центры.
Но вы сами знаете, как силен Найт, как он хорош на вбрасываниях. Все время в атаке, отлично там делал подборы. Его партнеры по звену не тратили лишние силы на борьбу за шайбу. Дай бог, чтобы у него все получилось в чемпионате Швейцарии, куда он перешел. Я не вправе его осуждать.
– Вы договаривались в звене с Найтом и Ридом Буше, кто что будет делать?
– Конечно, надо всегда разговаривать. Бывает, что какие-то моменты не получаются. А какие-то, наоборот, надо изучить на видео. Ну, а так, думаю, каждый понимает, что нужно делать в той или иной ситуации. Да и парни в лиге хорошо знают друг друга.
Надеюсь, что и с Райаном Спунером мы быстро найдем общий язык, и у нас все будет отлично. Помню его по минскому «Динамо», он своей игрой производил на меня хорошее впечатление, – сказал форвард «Авангарда» Ткачев.
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