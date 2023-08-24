Ткачев об НХЛ: «У «Сан-Хосе» и «Нэшвилла» было место. Но конкретики не было, мне говорили: «Подожди, мы ждем обмен»

Владимир Ткачев рассказал о переговорах с клубами НХЛ в межсезонье.

– Сообщалось, что у вас было два варианта в НХЛ – « » и « ». Видели себя в этих двух командах?

– В «Нэшвилле» говорили, что у них есть место в составе. Но почему-то вопрос затягивался, шел день за днем, уже не было времени ждать. Я и так весь июль просидел, а конкретики не появилось. Поэтому решил остаться дома.

По «Сан-Хосе» – у них тоже было место. Но мне говорили: «Подожди, мы ждем обмен. Вот после него будет все ясно». И здесь не было конкретики, но ничего страшного.

– Вы настаивали, чтобы в НХЛ дали односторонний контракт?

– Да, но я много денег не запрашивал. Речь шла о сумме чуть больше одного миллиона долларов. Но в переговорах что-то пошло не так.

Причем клубы давали как раз односторонний контракт. Поначалу было все отлично и позитивно, но потом началась эта волокита. Возможно, что-то поменялось в намерениях, хотя судить об этом не могу.

– Расскажите про ваш приезд в Сочи на матч «Авангарда». Ведь там все решилось по контракту.

– Я летел в Адлер не подписывать контракт с « », эту поездку планировал заранее. Сходил на матч «Авангарда» с «Сочи». У меня было четкое намерение попробовать себя еще раз в НХЛ.

Потом агент созвонился с Америкой, они опять начали тянуть резину: «Сейчас еще подождите». И тут я сказал: «Ладно, все, хватит». У американских клубов было время, чтобы принять по мне решение. Ну, а если нет, то нет, – сказал форвард «Авангарда» .