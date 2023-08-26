Пашин о проблемах в Америке: «Английским нужно было с детства заниматься. В каких-то местах не понимал тренера, адаптация далась тяжело»

Александр Пашин рассказал о проблемах с адаптацией к хоккею в Северной Америке.

21-летний игрок в межсезонье перешел в « » из «Каролины» на правах аренды. В прошлом сезоне он играл за « », выступавших в качестве фарма «Харрикейнс» в .

«Это мой первый сезон, я только приехал, осваивался. Тяжело далась адаптация, самым тяжелым для меня стал английский язык. Даже на поле коммуницировать с партнерами было очень сложно. Играть молча в наше время неправильно, потому что надо друг другу подсказывать.

В каких-то местах из-за этого не понимал тренера. В плане бытового приспособления все прошло хорошо. Со временем под конец сезона стало что-то получаться, мог уже разговаривать более-менее, но поздновато было. Нужно было с детства заниматься английским. Сейчас есть с кем оттачивать навыки языка – Саня Бурмистров и Саня Хохлачев хорошо по-английски говорят.

Буду откровенен – сезон в «Каролине» у меня не сложился, поэтому был на связи со «Спартаком». Сказали, что ждут меня, чтобы приезжал, посмотрят на мои силы и способности. Плюс добавился такой фактор, что в этом году в «Каролине» нет фарм-клуба («Вулвс» из-за разногласий с «Харрикейнс» объявили себя независимой командой АХЛ – прим. Sports.ru), поэтому игроков, которые на двухсторонних контрактах в , раскидают по разным командам.

Лично у меня не было шансов сыграть в основной команде – это ни для кого не секрет, кто следит за мной. Так все сложилось со «Спартаком», я подумал, что будет хорошим решением вернуться в Россию и попробовать свои силы в .

Нужно оценивать ситуацию трезво – я не скрываю, что прошлый сезон у меня не удался. Не так много времени получал и в фарме, поэтому до первой команды было еще очень далеко, есть над чем работать. Со мной не переставали работать тренеры, даже когда я был в резерве, подсказывали постоянно. Было какое-то доверие со стороны тренеров, просто уже не было шансов, а начальные шансы я не оправдал, поэтому попал в резерв под конец сезона», – сказал Пашин.