Андрей Коваленко: «Скабелка «закопал» Николая в пятом звене «Локомотива», при Ларионове – шаг вперед. Сын созрел для сборной – главное, что вакханалия ИИХФ завершилась»

считает «Торпедо» одними из героев хоккейного сезона.

– СКА выиграл у «Торпедо» в компактной серии из четырех матчей. Огорчены?

– Сейчас самое главное, чтобы эмоции от этих 0-4 не заслонили весь хоккейный год «Торпедо».

На мой взгляд, это был лучший сезон в российской истории нижегородского клуба.

Тренерская философия и его штаба сработала. Была создана команда, которая радовала не только Нижний Новгород, но и весь Центральный регион России.

В эти месяцы я часто бывал не только в Нижнем, но и в Ярославле. Везде у «Торпедо» есть поддержка, команда вызывает живой интерес.

Да, нужно поздравить СКА с этими 4-0. Плюс Санкт-Петербург уверенно выиграл и весь регулярный чемпионат. Но, на мой взгляд, не только СКА, но и «Торпедо» – один из героев этого хоккейного года.

– Специалисты говорят, что вместе с «Торпедо» и провел прорывной сезон, став лучшим бомбардиром команды. Это так?

– Пусть решают болельщики и эксперты. Я, как отец, знаю характер Николая, его окрыляют честное отношение, доверие.

Два года назад сына «закопал» в пятом звене «Локомотива» тренер Скабелка, но потом был неплохой сезон, испорченный травмой, в «Ак Барсе» Квартальнова. Теперь еще один шаг вперед – под чутким руководством Ларионова.

Николай мечтал сыграть за сборную на Олимпиаде в Пекине, из-за травмы, увы, не получилось.

Но он не забывает, как в самые сложные месяцы его спасла сборная, вызвав из запаса «Локомотива» на этап Евротура.

Думаю, теперь сын созрел для сборной России. Как говорится, долг платежом красен.

Главное, чтобы вакханалия ИИХФ с дисквалификациями нашего хоккея как можно быстрее завершилась. Ну и Николаю нужно продолжать прогрессировать – как и всему «Торпедо», – сказал олимпийский чемпион.

Коваленко набрал 54 (21+33) очка в 56 матчах Фонбет чемпионат КХЛ. В плей-офф на его счету 7 (3+4) баллов в 10 играх.