Захаркин о возрождении тандема с Быковым: «Ничего нельзя исключать. Вдруг проснется, скажет: ой, надо срочно делать то-то. Сейчас ему приятно быть над схваткой»

Игорь Захаркин высказался о возможном возрождении тандема с Вячеславом Быковым.

Специалисты совместно выиграли два чемпионата мира со сборной России (2008, 2009 годы) и два Кубка Гагарина (с «Салаватом» в 2011-м и со СКА в 2015-м).

– Я продолжаю трудиться в Германии, работаю консультантом клуба « ». Там после продажи клуба и смены владельца произошли большие перемены. Еще есть один проект – под названием «Бремен», там хотят развивать клуб. Тут в Германии с хоккеем все хорошо, индустрия расширяется, и дел у меня хватает.

– Как поживает , ваш многолетний соратник? Нет у вас планов снова объединиться в тренерский тандем? Или Быков окончательно сосредоточился на семье, внуках?

– Мы не говорили с ним на эту тему конкретно. Так, если только в размышлениях, разные варианты крутим. У всех семья, у всех внуки – тут ничего такого нет.

– Это вы к тому, что легендарный дуэт может возродиться? Никогда не говори никогда?

– Ну, конечно, ничего нельзя исключать. Вдруг Вячеслав Аркадьевич проснется, скажет: ой, нам надо срочно делать то-то. Значит, еще не время.

Сейчас у него в жизни период гармонии, как мне кажется. Все спокойно, все хорошо. Приятно находиться над схваткой, – сказал .