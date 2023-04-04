Быков не исключил возвращения к работе в КХЛ или сборной России: «Я не закрывал эту страницу своей биографии. Все возможно»

Вячеслав Быков не исключил не исключил своего возвращения к работе

Бывший тренер сборной России также прокомментировал слова Татьяны Тарасовой, которая, упомянув Олега Знарка и , заявила: «Где они сейчас? В жопе. Лучших закапывают! Двух ведущих хоккейных специалистов загубили».

«Татьяна Тарасова выразила сожаление, что я не работаю в России? Я очень признателен, что Татьяна Анатольевна вообще знает мою фамилию (смеется). Я очень уважаю ее, это уникальный человек, великая женщина и тренер. Те традиции, которые установил еще ее батюшка Анатолий Владимирович... Такие люди – это наша гордость.

Есть ли шанс, что вы меня еще увидите тренером в или сборной России? Сейчас сложно сказать. Я не закрывал эту страницу своей биографии. Все возможно.

Мы с моим другом, соратником и коллегой все время на связи, обсуждаем какие-то моменты. Мы всегда стараемся быть в курсе дел, быть в теме. Хоккей – наша жизнь, мы неотрывны от него», – сказал Быков.