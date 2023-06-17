Быков о негативе во время работы в сборной: «Кто-то думал – из ниоткуда выскочили самозванцы, которым просто везет. Потому что у них есть Овечкин и Малкин»

Вячеслав Быков сказал, что другие тренеры считали его и Игоря Захаркина выскочками.

Специалисты руководили сборной России с 2006 по 2011 годы и выиграли с ней два чемпионата мира (2008, 2009).

– Надо признать, что во времена, когда вы работали со сборной, не все коллеги радовались вашим успехам.

– Да. Многие специалисты били или по мне, или по Игорю. Или – по обоим сразу. Хотели разломать наш тандем. Но нас, наоборот, это сплачивало только сильнее… Кто-то думал, что вот из ниоткуда выскочили два каких-то самозванца, которым просто везет. Везет, потому что у них есть , … Потому что они работают с « », . А сами из себя ничего не представляют!

– Обидно такое слышать.

– А мы просто ломали старую систему, старались создать что-то новое. «Открыли» команду для журналистов, разговаривали с ними обо всем, ничего не скрывали. Но это как-то все забылось сразу... Существовала только зависть к ребятам маленького роста, которые могут чего-то добиваться на международной арене, новости о чьих успехах доходят даже до Кремля. А кто они такие?

Без сомнений, самозванцы. Хотя мы с , наоборот, никогда не старались тянуть на себя одеяло, не говорили что заслуги в победах только наши. Нет – они всего коллектива, команды, болельщиков, страны. Наверное, кому-то это резало ухо, кто-то не воспринимал такой принцип.

– Странная реакция. Казалось бы вокруг сборной тренерский цех должен объединяться.

– Да, но, видимо, некоторые товарищи переживали от того, что сами ничего не добились. А тут появились выскочки, которые случайно стали побеждать. Такого не может быть, все это фигня (смеется)! Жалко, конечно. Мы же хотели делиться информацией, знаниями со всеми нашими тренерами. Всегда старались отмечать тех специалистов, которые работали в клубах с игроками. Создавали при ФХР тренерские семинары, – рассказал Быков.