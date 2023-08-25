Фисенко об отмене штрафа за сброшенные перчатки: «Теперь не будет людей, которые говорят «да» и сруливают на лавку. Рад, что драк становится больше – они приносят эмоции»

Михаил Фисенко поделился мнением о драках в хоккее.

– Вы не против сбросить перчатки. Для вас важно победить в драке?

– Да. Хотя в последние годы стал меньше драться, не знаю с чем это связано. Но не сбавляю к себе требований. Драка ради драки не всегда эффективна, а когда в игре надо заступиться за партнера, то, конечно, буду это делать.

– Для драки нужен подходящий момент?

– Я подписан на телеграм-канал , и он постоянно выкладывает моменты с драками. Вижу, что их много происходит летом на предсезонных турнирах. Я лично рад, что драк становится больше, потому что они приносят эмоции – и для болельщиков, и для хоккеистов, придают импульс игре. Надеюсь, в сезоне будет так же.

– Правильно, что КХЛ перестала давать штраф за сброшенные перчатки, если драки не было?

– Это отлично. Я уже сталкивался с этим. Бывает, что человек отвечает тебе согласием на драку и ты начинаешь скидывать перчатки. Но он в этот момент уезжает, а тебе дают штраф. Некоторые пытались обмануть. Но если ты не готов, то просто скажи «нет» или отъезжай. Теперь не будет тех людей, которые говорят «да» и сруливают на лавку.

– А то, что в дают дисквалификацию после второй драки в сезоне, это правильно?

– Это не очень приятно. Но в других клубах, где у меня было две драки и более, руководство закрывало штраф, – рассказал форвард «Лады» .