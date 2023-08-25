Фисенко о российских машинах: «Наш автопром движется вперед. Может, выпадет случай поуправлять автомобилем, который создавался на новых технологиях»

Михаил Фисенко высказался о российских автомобилях.

– Собирается ли команда посетить «АвтоВАЗ»?

– Я с удовольствием. Не знаю, как у команды будет со временем и есть ли это в планах. Если нас действительно пригласят, то с интересом посетим.

– Традиционный вопрос для игроков «Лады»: если ли у вас опыт вождении отечественных машин?

– Да, в юности приходилось сидеть за рулем и управлять. На права тоже сдавал на «Ладе», вроде на «десятке».

– И какие были впечатления?

– Воспоминания размыты. (смеется.) Наш автопром движется вперед, а в более современных машинах я не сидел за рулем. Но, может, выпадет случай поуправлять автомобилем, который создавался на новых технологиях. С удовольствием попробую, – сказал нападающий «Лады» .