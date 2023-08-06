Капитан «Лады» Фисенко назвал «Ак Барс» главным претендентом на Кубок Гагарина: «Очень сбалансированная команда»

Теги Ак Барс Лада КХЛ Кубок Гагарина Михаил Фисенко Дмитрий Яшкин Дамир Жафяров Хоккей

Капитан «Лады» Михаил Фисенко назвал «Ак Барс» главным претендентом на Кубок Гагарина.

– Как вам «Ак Барс» с Яшкиным и Жафяровым?

– Я думаю, что это главный претендент [на Кубок Гагарина]. Очень сбалансированная команда, где все звенья делают свою работу.

Пришли игроки топ-уровня, никому не надо об этом говорить. Поэтому будет классно следить за ними и будет классно проверить себя против них, – сказал Фисенко.

В прошлом сезоне «Ак Барс» дошел до финальной серии Кубка Гагарина, где уступил ЦСКА.

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