Величкин о «Металлурге»: «Разин пытается изменить игровой стиль команды. Ему будет тяжело утвердить себя»

Теги Металлург Мг Геннадий Величкин КХЛ Андрей Разин Матч ТВ Хоккей

Геннадий Величкин считает, что Андрей Разин хочет изменить стиль «Металлурга».

«Металлург» всегда был одной из самых играющих команд лиги. Разин пытается изменить игровой стиль команды.

Думаю, что с новым стилем Разину будет тяжело утвердить себя в роли главного тренера «Металлурга», – сказал бывший вице-президент клуба. 

В апреле 49-летний специалист подписал контракт с «Металлургом» на два сезона. До этого он возглавлял «Северсталь» на протяжении 5 сезонов. 

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