Величкин о «Металлурге»: «Разин пытается изменить игровой стиль команды. Ему будет тяжело утвердить себя»

Геннадий Величкин считает, что Андрей Разин хочет изменить стиль «Металлурга».

« » всегда был одной из самых играющих команд лиги. Разин пытается изменить игровой стиль команды.

Думаю, что с новым стилем будет тяжело утвердить себя в роли главного тренера «Металлурга», – сказал бывший вице-президент клуба.

В апреле 49-летний специалист подписал контракт с «Металлургом» на два сезона. До этого он возглавлял «Северсталь» на протяжении 5 сезонов.