Гребенкин о предсезонке Разина в «Металлурге»: «Баллоны – самое ожидаемое событие лета. Рад, что был готов. Глаза боялись, а ноги делали»
Никита Гребенкин рассказал о баллонах на тренировках «Металлурга» .
– Когда приступил к самостоятельным тренировкам? Как это происходило и где?
– В начале июня решился поехать в Турцию. Там отдохнул полноценно восемь дней. Потом прилетел в Екатеринбург к родителям, там уже начал бегать. После уже началась полноценная подготовка к сезону в Магнитогорске.
– Какая хоккейная новость удивила больше всего этим летом?
– Летом для меня самым ожидаемым событием были баллоны. Рад, что был готов к ним. Еще рад за Ваню Николишина, который перешел из «Амура» в «Авангард».
– Чем отличается предсезонка Андрея Разина? Кого можешь отметить из партнеров на сборах?
– В этом году более интенсивные сборы, чем в прошлом. Не скажу, что было страшно тяжело. Большие паузы между упражнениями и хорошая готовность всей команды к нагрузкам дали о себе знать.
Глаза боялись баллонов, а ноги делали (смеется). Не буду кого-то выделять, все молодцы, – сказал нападающий «Металлурга».
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