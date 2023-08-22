Гребенкин о предсезонке Разина в «Металлурге»: «Баллоны – самое ожидаемое событие лета. Рад, что был готов. Глаза боялись, а ноги делали»

Никита Гребенкин рассказал о баллонах на тренировках «Металлурга» .

– Когда приступил к самостоятельным тренировкам? Как это происходило и где?

– В начале июня решился поехать в Турцию. Там отдохнул полноценно восемь дней. Потом прилетел в Екатеринбург к родителям, там уже начал бегать. После уже началась полноценная подготовка к сезону в Магнитогорске.

– Какая хоккейная новость удивила больше всего этим летом?

– Летом для меня самым ожидаемым событием были баллоны. Рад, что был готов к ним. Еще рад за Ваню Николишина, который перешел из « » в «Авангард».

– Чем отличается предсезонка ? Кого можешь отметить из партнеров на сборах?

– В этом году более интенсивные сборы, чем в прошлом. Не скажу, что было страшно тяжело. Большие паузы между упражнениями и хорошая готовность всей команды к нагрузкам дали о себе знать.

Глаза боялись баллонов, а ноги делали (смеется). Не буду кого-то выделять, все молодцы, – сказал нападающий « ».