Александр Радулов: «Я не считаю себя суперзвездой. У нас много других звезд, хороших молодых пацанов. Когда не смогу тянуть уровень КХЛ, закончу»

Теги Ак Барс Александр Радулов КХЛ Хоккей

Александр Радулов сказал, что не считает себя суперзвездой.

– Вы после шести лет за океаном вернулись в КХЛ. Были какие-то переживания или опасения? Некоторые эксперты говорили, что вы в 36 лет не потянете уровень лиги.

– Многие до сих пор так говорят или пишут. Мне без разницы. Пока у меня есть силы и здоровье, я готов играть, хочу побеждать и наслаждаться хоккеем.

Это все, что я могу ответить на эту критику. Когда я не смогу тянуть уровень нашей лиги, конечно, закончу. А пока я хорошо себя чувствую и полон сил. Я люблю хоккей.   

– Тянуть уровень КХЛ вы сможете еще долго. А играть на уровне суперзвезды?

– Вы меня снова пытаетесь вывести на что-то (улыбается). Я не считаю себя суперзвездой. У нас много других звезд, много хороших молодых пацанов.

Пусть меня оценивают другие, а я хочу получать удовольствия от хоккея и побеждать, – сказал форвард «Ак Барса». 

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2 комментария

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Machine Head
Красавчик ! Еще и скромняга . Я всегда писал , что Радулов , как человек очень порядочный . А кто не знает его -тот накидывает . Он такой эмоциональный человек и в игре он никогда не играет в пол ноги . Всегда на максималке .
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sd4fmwrvz8
Звездой он был когда играл в Салавате Юлаеве и показывал классный хоккей особенно в звене с торесеном и Григоренко +полузащитник Кирилл Кольцов , где собственно и выиграл свой единственный серьезный клубный трофей.
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