Александр Радулов: «Я не считаю себя суперзвездой. У нас много других звезд, хороших молодых пацанов. Когда не смогу тянуть уровень КХЛ, закончу»
Александр Радулов сказал, что не считает себя суперзвездой.
– Вы после шести лет за океаном вернулись в КХЛ. Были какие-то переживания или опасения? Некоторые эксперты говорили, что вы в 36 лет не потянете уровень лиги.
– Многие до сих пор так говорят или пишут. Мне без разницы. Пока у меня есть силы и здоровье, я готов играть, хочу побеждать и наслаждаться хоккеем.
Это все, что я могу ответить на эту критику. Когда я не смогу тянуть уровень нашей лиги, конечно, закончу. А пока я хорошо себя чувствую и полон сил. Я люблю хоккей.
– Тянуть уровень КХЛ вы сможете еще долго. А играть на уровне суперзвезды?
– Вы меня снова пытаетесь вывести на что-то (улыбается). Я не считаю себя суперзвездой. У нас много других звезд, много хороших молодых пацанов.
Пусть меня оценивают другие, а я хочу получать удовольствия от хоккея и побеждать, – сказал форвард «Ак Барса».
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