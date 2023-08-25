Александр Радулов: «Я не считаю себя суперзвездой. У нас много других звезд, хороших молодых пацанов. Когда не смогу тянуть уровень КХЛ, закончу»

Александр Радулов сказал, что не считает себя суперзвездой.

– Вы после шести лет за океаном вернулись в . Были какие-то переживания или опасения? Некоторые эксперты говорили, что вы в 36 лет не потянете уровень лиги.

– Многие до сих пор так говорят или пишут. Мне без разницы. Пока у меня есть силы и здоровье, я готов играть, хочу побеждать и наслаждаться хоккеем.

Это все, что я могу ответить на эту критику. Когда я не смогу тянуть уровень нашей лиги, конечно, закончу. А пока я хорошо себя чувствую и полон сил. Я люблю хоккей.

– Тянуть уровень КХЛ вы сможете еще долго. А играть на уровне суперзвезды?

– Вы меня снова пытаетесь вывести на что-то (улыбается). Я не считаю себя суперзвездой. У нас много других звезд, много хороших молодых пацанов.

Пусть меня оценивают другие, а я хочу получать удовольствия от хоккея и побеждать, – сказал форвард « ».