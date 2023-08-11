Радулов о Месси: «Лео поехал поднимать футбол в США. Дети захотят стать такими же великими, мы увидим футбольный бум. Здорово, когда один человек может все изменить»
Александр Радулов отметил, что Лионель Месси поехал в МЛС поднимать футбол в США.
– Можно ли быть лучшим футболистом мира, выступая в Америке?
– А почему бы и нет? Лео уже все выиграл, включая чемпионат мира. Теперь поехал в новую лигу – поднимать футбол в США.
Там же аншлаги собираются. Представляете, сколько детишек смотрят на его игру. Как они влюбятся в этот вид спорта, захотят стать такими же великими игроками, и мы увидим футбольный бум.
Это же здорово, когда один человек может так все изменить, – сказал форвард «Ак Барса» Радулов.
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Не думал что Регина Дубовицкая, Петросян и Дроботенко такие большие фанаты Месси