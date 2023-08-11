Радулов о Месси: «Лео поехал поднимать футбол в США. Дети захотят стать такими же великими, мы увидим футбольный бум. Здорово, когда один человек может все изменить»

Теги Ак Барс МЛС Лионель Месси Александр Радулов КХЛ Матч ТВ Интер Майами Хоккей

Александр Радулов отметил, что Лионель Месси поехал в МЛС поднимать футбол в США.

– Можно ли быть лучшим футболистом мира, выступая в Америке?

– А почему бы и нет? Лео уже все выиграл, включая чемпионат мира. Теперь поехал в новую лигу – поднимать футбол в США.

Там же аншлаги собираются. Представляете, сколько детишек смотрят на его игру. Как они влюбятся в этот вид спорта, захотят стать такими же великими игроками, и мы увидим футбольный бум.

Это же здорово, когда один человек может так все изменить, – сказал форвард «Ак Барса» Радулов.

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19 комментариев

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BZB
Месси сделал правильный и дальновидный выбор. Особенно в преддверии чемпионата мира 2026.
+16
0
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lazna
Ответ BZB
Месси сделал правильный и дальновидный выбор. Особенно в преддверии чемпионата мира 2026.
И Копы 24)
+9
0
+9
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VERBLYUD
Ответ noti22
Даже король футбола Пеле не вызвал футбольный бум в США, что тут говорить о месси
Месси уже вызвал его.
+12
-6
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нелюбитель футбола
Ответ noti22
Даже король футбола Пеле не вызвал футбольный бум в США, что тут говорить о месси
При Пеле TV ещё не изобрели... Кто там знал про него..
+7
-2
+5
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Синий туман
С таким же успехом можно в России бейсбол поднимать. Пусть пришлют нам кого-нибудь.
+7
-3
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fussballer
Ответ Aleksey Yashin
"Теперь поехал поднимать футбол в США. Там же аншлаги собираются" Не думал что Регина Дубовицкая, Петросян и Дроботенко такие большие фанаты Месси
Это знаменитое турне Аншлага по Миссисипи.
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Aleksey Yashin
"Теперь поехал поднимать футбол в США. Там же аншлаги собираются"

Не думал что Регина Дубовицкая, Петросян и Дроботенко такие большие фанаты Месси
+6
-4
+2
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fussballer
Месси приехал изобретать футбол в США.
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vova123456
Ответ Синий туман
С таким же успехом можно в России бейсбол поднимать. Пусть пришлют нам кого-нибудь.
Не получится, в бейсболе нету звезд такого маштаба как Месси и Роналду. Эти двое по популярности уделывают даже семейку Кардашьан.
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Миша Касяник
В Итоги Уровень Сокера Упал Ниже Чем Рост месси
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Ajvengo
Ответ Опа, Митяй
Ну уровень футбола там прям такой себе. Я смотрю несколько лет. Какие-нибудь наши КС в клочья порвут их ФК Лос-анджелес. Нынешнего чемпиона
Ну не скажи, мовсисян или дриуси там играют/играли прям как здесь, рекорды результативности не били, суперзвездами не были, но и на лавке не сидели.
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фанат Карпеначчо
Ответ Aleksey Yashin
"Теперь поехал поднимать футбол в США. Там же аншлаги собираются" Не думал что Регина Дубовицкая, Петросян и Дроботенко такие большие фанаты Месси
есть ощущение, что главный Петросян и написал комментарий выше
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Ajvengo
Ответ fussballer
Месси приехал изобретать футбол в США.
Там уже поднимали и Бекхем, и Ибра, и Бейл, и Джовинко с Велой. Прям резкого прогресса не было, их лига развивается по собственному плану, медленно и по-своему, со скидкой на отсутствие турнира, типа ЛЧ. Месси поможет бабла срубить, но вот прям другой млс не сделает. Все их лиги по одному лекалу сделаны, от 1 супермегазвезды не зависят.
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alexmixer9
Ответ Ajvengo
Там уже поднимали и Бекхем, и Ибра, и Бейл, и Джовинко с Велой. Прям резкого прогресса не было, их лига развивается по собственному плану, медленно и по-своему, со скидкой на отсутствие турнира, типа ЛЧ. Месси поможет бабла срубить, но вот прям другой млс не сделает. Все их лиги по одному лекалу сделаны, от 1 супермегазвезды не зависят.
Думаю он тут имеет в виду, не то что Месси сделает млс топ лигой, а в целом что футбол станет популярнее, будут америкосы уезжать в топ лиги, там и сборная может стрельнет, и так поколение у них неплохое выросло, будет возможно ещё больший бум
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